Atores de Hollywood compram uma participação de 24%  da Alpine da F1

Os atores de Hollywood Ryan Reynolds, Rob McElhenney e Michael B. Jordan fazem parte de um consórcio que comprou uma participação de 24% da equipa de Fórmula 1 Alpine Racing.

A Renault, controladora da Alpine, anunciou esta segunda-feira que o grupo investirá 200 milhões de euros numa ação, avaliando a equipa em 825 milhões de euros, para ajudar na "estratégia de crescimento e ambições desportivas" da Alpine.

A estrela de Deadpool, Ryan Reynolds, e o criador de INunca Chove em Filadélfia, Rob McElhenney, já tiveram sucesso com investimentos desportivos como proprietários do clube de futebol Wrexham.

Apoiado por grandes investimentos, a equipa galega foi promovida à quarta divisão da Liga Inglesa de Futebol em abril pela primeira vez em 15 anos.

O ator de Creed e Pantera Negra, Michael B.Jordan, também investiu no Bournemouth, clube da Premier League.

A produtora Maximum Effort de Ryan Reynolds uniu-se à Otro Capital e à RedBird Capital Partners, que recentemente assumiu o controlo do AC Milan e tem uma participação no Fenway Sports Group, proprietários do Liverpool e do Boston Red Sox.

"A equipa Alpine F1 beneficiará de uma experiência coletiva do grupo de investidores e do histórico na indústria desportiva", disse o comunicado divulgado pelo Grupo Renault.