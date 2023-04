Atletas russos recusam condições impostas pelo COI

A comissão de desportistas do Comité Olímpico Russo (COR) afastou ontem as condições impostas pelo Comité Olímpico Internacional (COI) a russos e bielorrussos para regressar às competições internacionais, após a exclusão imposta em 2022, devido à invasão militar da Ucrânia. "Estamos convencidos de que o acesso dos desportistas russos e bielorrussos deve aplicar-se apenas na base da igualdade com o resto dos participantes do movimento olímpico", refere a declaração oficial, tornada pública pelo COR.

Neste sentido, os desportistas russos não aceitam qualquer "condição adicional, ordem, restrição ou critério", o que inclui, nomeadamente, o estatuto de neutralidade avançado pelo COI, por o considerarem discriminatório. Este comissão de desportistas assinala, por isso, que os critérios do Comité Olímpico Internacional são "excessivos, infundados e discriminatórios", já que têm a ver com a cidadania, a modalidade praticada e a estrutura a que pertence o desportista.

Em causa está a decisão de impedir o acesso a atletas vinculados a forças armadas e de segurança, como acontece com o CSKA Moscovo, clube de cujos desportistas arrecadaram 45 das 71 medalhas da Rússia nos Jogos Olímpicos Tóquio, em 2020.

Também é criticada a privação dos símbolos nacionais, como a bandeira e o hino, bem como a não competição por equipas. "No nosso ponto de vista, cria-se um precedente perigoso, no qual nenhum desportista no mundo pode ficar seguro de que no futuro se respeitarão os seus direitos civis", acrescenta a declaração dos desportistas russos, que se consideram "reféns de jogos políticos" e dizem ainda ser alvo de uma seleção "humilhante".

Em finais de março, o COI recomendou às federações internacionais e aos organizadores de competições que autorizem a participação "de forma individual e como neutrais" de desportistas "com passaporte russo e bielorrusso". Para Thomas Bach, presidente do COI, entre as condições para autorizar o regresso à competição está a permissa de "não terem apoiado ativamente a guerra" nem serem membros das forças armadas ou das organizações de segurança da Rússia ou da Bielorrússia.

A Ucrânia tornou a sua posição bem clara desde o início deste processo, argumentando que a Rússia deve ser excluída dos Jogos Olímpicos de Paris 2024 por terem rompido em três ocasiões a trégua olímpica (em 2008, 2014 e 2022) e também pela presença nas seleções olímpicas de desportistas militares ou oriundos das forças de segurança. Aliás, na semana passada, Volodymir Zelensky, presidente da Ucrânia, frisou que "é importante que, enquanto a agressão continuar, o Estado russo não tenha qualquer acesso ao desporto e aos palcos olímpicos. Em particular, os Jogos de Paris 2024". Uma declaração, que se junta a uma outra, em fevereiro, na qual admitiu a possibilidade de a Ucrânia boicotar os Jogos se a Rússia for autorizada a participar.

Refira-se que o governo de Kiev indicou que a invasão russa provocou morte de 262 desportistas, sendo que mais de 40 mil tiveram de procurar refúgio noutros países.