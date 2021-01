Atleta do Mirandela morre durante jogo de basquetebol

Morreu o jogador do Alverca Alex Apolinário

Um atleta do Mirandela Basquetebol Clube morreu esta sexta-feira à noite depois de ter caído inanimado em campo durante um jogo que a sua equipa disputava em Paços de Ferreira, diante da Juventude Pacense.

De acordo com o JN, que avançou com a notícia, Paulo Diamantino entrou em campo nos primeiros quatro minutos do encontro, a contar para o campeonato da II Divisão, tendo sido depois substituído. Quando se preparava para entrar novamente em campo, já na segunda parte, caiu inanimado.

O irmão gémeo do atleta, João Diamantino, também estava a jogar.

O basquetebolista, que representou FC Porto e Vitória de Guimarães e foi internacional português, foi assistido no local pelos Bombeiros Voluntários de Paços de Ferreira e pela equipa da viatura médica de emergência e reanimação do Vale do Sousa, mas o óbito foi declarado após mais de mais de 30 minutos de manobras de reanimação.

Paulo Diamantino iria comemorar o 36.º aniversário este sábado.