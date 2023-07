Ativistas invadem court e interrompem jogo no torneio de Wimbledon

Os manifestantes ecoambientais do Just Stop Oil interromperam esta quarta-feira o torneio de ténis de Wimbledon.

Foi no decorrer partida entre o búlgaro Grigor Dimitrov e o japonês Sho Shimabukuro, que os ativistas Deborah Wilde e Simon Milner-Edwards invadiram o court número 18 enquanto lançavam confettis cor de laranja, a cor que identifica o grupo ativista. Este incidente levou mesmo à suspensão da partida.

"Não podemos deixar para a próxima geração o juntar dos cacos", afirmaram os ativistas da Just Stop Oil, de acordo com o jornal britânico Independent.

"Sou apenas uma avó que resiste contra as políticas deste governo de dar novas licenças de gás e petróleo. Tivemos o mês de junho mais quente de sempre, não precisamos de um olho de falcão para ver que a emissão de 100 novas licenças de combustível fóssil é muito mau", afirmou Deborah Wilde, citada pelo portal Raquetc.​​​​​​​

"Estou aqui pelos meus netos e por todas as outras pessoas, não vou deixar que os nossos políticos destruam tudo e deixem que a geração seguinte apanhe as peças. A coisa que menos queria fazer era estragar a diversão das pessoas em Wimbledon, mas neste momento, no Court Central, é a humanidade versus petróleo e gás", acrescentou Milner-Edwards.

Momentos depois de se terem sentado no court como forma de protesto, os ativistas foram retirados à força.