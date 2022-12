AS Roma dificulta Mourinho na Seleção. E para agora é quase impossível

José Mourinho é o eleito para suceder a Fernando Santos na seleção nacional, mas o cenário não será fácil de se concretizar, porque a Roma não está disposta a facilitar a saída nem a permitir que o técnico português acumule funções.

Mourinho tem contrato com os romanos até junho de 2024, mas, como não tem cláusula de rescisão, a saída teria de ser autorizada pelos italianos ou acionada por vontade própria do setubalense, mas neste caso com direito ao pagamento de uma choruda indemnização ao clube, uma vez que o português aufere sete milhões de euros por época. Segundo o DN apurou, os romanos não pretendem facilitar a saída de Mourinho nem permitir que este acumule cargos até junho. Mas a partir do verão, após o final da época, poderá ser mais viável haver um acordo para a saída do técnico. Refira-se que ontem o jornal Corriere dello Sport noticiou que houve uma reunião entre o agente Jorge Mendes e Fernando Gomes, presidente da federação

Esta não é a primeira vez que um presidente da FPF tenta seduzir o Special One. "José Mourinho é um grande treinador e seria uma boa alternativa. Já o foi em 2010, quanto tentei que o Real Madrid permitisse que ele acumulasse o cargo com a seleção. Foi um pedido, como ele disse mais tarde, emocional. Fui a Madrid almoçar com ele e com o Jorge Mendes para o convidar, e ele não conseguiu recusar, mas deixou a decisão no presidente, e Florentino [Pérez] torceu o nariz", contou Madaíl ao DN, acreditando que "pelo seu perfil" e "pelo respeito que os jogadores têm por ele seria uma boa alternativa".

O antigo líder da FPF entre 1996 e 2011 também vê com bons olhos Rui Jorge como interino, embora "não estranhasse" que ele fosse aposta definitiva. "Não sei se o Rui Jorge quer. Seria uma boa solução. Para a maioria, a seleção principal pode ser irrecusável, mas nem sempre os técnicos das seleções jovens querem subir na hierarquia", defendeu o antigo presidente da Federação (1996-2011).

A acumulação de cargos (treinar um clube e a seleção) já sucedeu anteriormente em Portugal. Sem olhar para 1921, quando o então técnico do Sporting Augusto Sabbo foi convidado a escolher um grupo de jogadores para ir jogar a Espanha, naquele que foi o primeiro jogo oficial de Portugal, mas acabou por abdicar depois de muito criticado, também Artur Jorge chegou a estar nesta situação. Era treinador do FC Porto e já tinha liderado os dragões à conquista da Taça dos Campeões Europeus (hoje Liga dos Campeões) em 1987 quando foi chamado a orientar a seleção, depois da saída de Juca.

Fez apenas oito jogos, cinco deles no apuramento para o Euro 1992, dois em 1990, com a Finlândia (0-0) e Países Baixos (triunfo por 1-0), e mais três em 1991, com a Grécia (derrota por 3-2) e Malta (triunfos por 1-0 e 5-0). O então técnico dos dragões orientou ainda Portugal nos particulares com os EUA (triunfo por 1-0) e a Alemanha (1-1) em 1990. Despediu-se no ano seguinte, com um empate frente a Espanha (1-1), para dar lugar a Carlos Queiroz, que tinha comandado os sub-20 a dois títulos mundiais (Riade 1989 e Lisboa 1991).

Além-fronteiras também há alguns casos, e com relativo sucesso. O mais mediático foi protagonizado por Guus Hiddink. O neerlandês já teve, aliás, duas experiências duplas na carreira. Na temporada 2005-2006 comandou o PSV e a seleção da Austrália. Além de conquistar o bicampeonato dos Países Baixos, levou a Austrália aos quartos-de-final do Mundial 2006. Em 2009 fez o mesmo no Chelsea e na seleção russa, a pedido de Roman Abramovich (então dono do clube). Acabou por sair em maio, com o terceiro lugar na Premier League, para se dedicar a 100 % à Rússia, que falhou o apuramento para o Mundial 2010.

Serviu-lhe de lição. Já em 2011 esteve perto de voltar a Stamford Bridge, mas era selecionador da Turquia e acabou por recusar. "O que eu fiz no passado foi uma dupla função, mas foi um caso excecional. Fiz porque tinha uma ligação forte com todos. Mas é impossível. Preciso de concentrar-me num trabalho. Tenho um contrato com a Turquia e não há condições de alguém ter dois trabalhos", disse na altura.

Também Leonid Slutsky acumulou o banco do CSKA Moscovo com o da seleção russa entre agosto de 2015 e a primavera de 2016. Pegou na seleção após a saída de Fabio Capello, a meio do apuramento, e já não conseguiu apurar a Rússia para o Europeu que coroou Portugal.

