AS Roma de Mourinho precisou de um prolongamento para chegar às meias finais

A AS Roma de José Mourinho precisou de prolongamento, mas acabou a dominar o Feyenoord (a quem já tinha batido o ano passado na final da Liga Conferência) e apurar-se para as meias finais da Liga Europa, após vencer por 4-1.

A equipa romana, com Rui Patrício a titular na baliza, entrou em campo em desvantagem depois de ter ido perder aos Países Baixos (1-0) na primeira mão, mas Spinazzola empatou com um golo aos... Depois Igor Paixão gelou o Olímpico de Roma, mas Mourinho tinha lançado o génio de Dybala no jogo e foi só esperar que ele voltasse a empatar a eliminatória. O que aconteceu com um golaço do argentino aos 89 minutos.

Já no prolongamento só deu giallorossa. El Shaarawy fez o 3-1 aos 101 minutos e Pellegrini matou o jogo e a eliminatória aos 109'.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O Bayer Leverkusen eliminou o St. Giloise (venceu 4-1 esta quinta-feira, depois de ter empatado a um golo na primeira mão) é o adversário que se segue no caminho da AS Roma para a final. José Mourinho está assim a dois jogos de poder voltar a uma final europeia, ele que é o único treinador a vencer todas as provas europeias.

E pode mesmo dizer-se que o glamour do futebol italiano está de volta. Há cinco equipas transalpinas nas três provas europeias. O AC Milan e o Inter vão lutar por um lugar na final da Liga dos Campeões - o Real Madrid e o Mnachester City de Bernardo Silva e Rúben Dias disputam a outra vaga -, enquanto a Juventus e a AS Roma estão nas meias finais da Liga Europa e pode até dar-se o caso de ambas chegarem à final, se a vecchia signora passar em Sevilha (eliminou o Manchester United de Bruno Fernandes e Diogo Dalot) e os romas ultrapassarem os alemães.

E ainda há a Fiorentina na Liga Conferência.