Arsenal empata em casa em jogo louco e fica à mercê do Manchester City

O Arsenal empatou hoje a três golos na receção ao Southampton, último classificado da I Liga inglesa de futebol, na 32.ª jornada, somando o terceiro empate consecutivo e arriscando uma maior aproximação do Manchester City à liderança.

A equipa londrina, que lidera há meses consecutivos, já vinha dando sinais de acusar a pressão à medida que a Premier League caminha para o fim, ao somar dois empates nas duas jornadas anteriores, frente ao Liverpool (2-2), em Anfield Road, e no dérbi com o West Ham (2-2), e perante a perseguição que o Manchester City, que venceu os últimos seis jogos do campeonato, lhe tem movido.

O Southampton surpreendeu a equipa londrina com dois golos no primeiro quarto de hora, logo aos 30 segundos, através do médio argentino Carlos Alcaraz, a aproveitar um erro grosseiro da defesa da casa, e à passagem do minuto 14, quando o avançado Théo Walcott, assistido pelo mesmo Alcaraz, colocou a vantagem em 2-0.

A reação dos 'gunners' foi imediata e, aos 20 minutos, o extremo brasileiro Gabriel Martinelli reduziu para 2-1, o que fez acreditar numa eventual remontada, visto que faltavam mais de setenta minutos de jogo por disputar.

No entanto, a resistência do Southampton não quebrou e a equipa do sul de Inglaterra não só se manteve coesa a defender, como se revelou sempre 'venenosa' no contra-ataque, a ponto de somar ao intervalo cinco remates enquadrados à baliza arsenalista, mais dois do que o seu adversário, apesar deste registar 66% de posse de bola.

Na segunda parte, as coisas ainda se complicaram mais para o líder, que reforçou a posse de bola, mas incapaz de penetrar no 'muro' defensivo do Southampton, que aumentou a vantagem ao minuto 66, para 3-1, pelo central croata Duje Caleta-Car, na sequência de um pontapé de canto, após um primeiro desvio na bola do seu colega do eixo da defesa, o alemão Armel Bela-Kotchap, de cabeça.

Quando a vitória do Southampton parecia inevitável, o Arsenal teve um assomo de campeão, e num derradeiro 'forcing' final, que teve momentos dramáticos, conseguiu empatar, com um grande golo de Martin Odegaard e outro de Boukayo Saka, aos 88 e 90 minutos, respetivamente.

O período de descontos estendeu-se até 10 minutos, com momentos de dramatismo, perante o 'pressing' final dos 'gunners' na tentativa de consumar a reviravolta, que culminou com uma queda na área do avançado brasileiro Gabriel Jesus, que levou a equipa do Arsenal a perseguir em campo o árbitro Simon Hooper, reclamando penálti, mas este não atendeu.

Com mais estes dois pontos perdidos, que deixaram o campeonato a 'arder', o Arsenal leva apenas quatro de vantagem sobre o Manchester City, somando 74 contra 70 do seu rival, mas este tem menos dois jogos do que os 'gunners'.

O Manchester United segue em terceiro lugar, com 59 pontos (30 jogos), o Newcastle, em quarto, com 56 (30), fechando o quarteto que dá acesso à Liga dos Campeões, e o Tottenham, em quinto, que qualifica para a Liga Europa, com 53 (31).