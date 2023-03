Arialis faz história nos 60 metros e iguala recorde nacional

Arialis Martinez ficou à porta das medalhas na final dos 60 metros. A velocista fez uma prova brilhante e igualou o recorde nacional de Lorene Bazolo, com completar a prova em 7,17 segundos.

Arialis tornou-se a primeira portuguesa a chegar a uma final dos 60 metros em Europeus de atletismo indoor, onde foi quinta e superou (de longe) os 13.ºs lugares alcançados por Virgínia Gomes (Lievin 1987) e Bazolo (Glasgow 2019).

Começou o dia a vencer a sua eliminatória e a apurar-se para as meias finais (tal como Lorene Bazolo e Rosalina Santos), em que ganhou um lugar na final aos correr os 60 metros em 7,24 segundos. Tempo que lhe permitiu ser repescada para a final, onde foi .

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Pela primeira vez Portugal conseguiu ter três atletas nas meias dos 60 metros. A felicidade de Arialis contrastou com a desilusão da recordista nacional Lorene Bazolo, de 39 anos, e de Rosalina Santos, de 25, ambas eliminadas nas semifinais. Bazolo encerrou a participação com o 17.º tempo, com 7,34 segundos, um centésimo a menos do que Rosalina Santos, 20.ª.