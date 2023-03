Arialis Martínez na final dos 60 metros, Santos e Bazolo pelo caminho

Arialis Martínez qualificou-se esta sexta-feira para a final dos 60 metros nos Campeonatos da Europa de atletismo em pista coberta, em Istambul, onde cumpre a estreia por Portugal, enquanto Rosalina Santos e Lorene Bazolo foram eliminadas nas semifinais.

A velocista do Benfica, de 27 anos, assegurou um lugar entre as oito mulheres mais rápidas em Istambul2023 ao correr os 60 metros em 7,24 segundos, com a quarta melhor marca entre as semifinalistas, após ser quarta colocada na sua série, a terceira, e repescada pelo tempo.

Arialis Martínez já assegurou o melhor resultado de sempre de uma portuguesa na distância, superando os 13.ºs lugares alcançados por Virgínia Gomes em Lievin1987 e Bazolo em Glasgow2019, na primeira instância em que Portugal conseguiu ter três atletas nas 'meias' da distância.

Rosalina Santos, de 25 anos, e Lorene Bazolo, de 39, ficaram fora das finalistas, ao terminarem em quinto lugar na primeira série e no sétimo posto na segunda, em 7,35 e 7,34 segundos, respetivamente.

A final dos 60 metros vai encerrar o programa desta sexta-feira dos Europeus 'indoor', na Ataköy Arena, em Istambul, a partir das 21:45 locais (18:45 em Lisboa).

Arialis Martínez muito feliz por ser a primeira portuguesa na final dos 60 metros

A portuguesa Arialis Martínez assumiu-se sem palavras para descrever a felicidade de se ter tornado na primeira portuguesa a chegar a uma final dos 60 metros em Europeus de atletismo 'indoor'. "Estava com alguns nervos, era muita responsabilidade. Queria chegar à final e pronto, consegui. Na final, será melhor. (O nervosismo) já saiu. Vou ao que acontecer", expressou a felicíssima Arialis Martínez, na zona mista.

"No meu primeiro Europeu e ser a primeira portuguesa numa final... estou feliz, estou sem palavras para o descrever", admitiu Arialis Martínez, que já assegurou o melhor resultado de sempre de uma portuguesa na distância.

Bazolo encerrou a participação em Istambul2023 com o 17.º tempo entre as semifinalistas, com 7,34 segundos, um centésimo menos do que a companheira no Sporting Rosalina Santos, 20.ª."Não era nada do que estava à espera. Queria correr, depois achei que devia desistir, mas decidi correr. Nos blocos fiquei com cãibras e, tendo de escolher, decidi correr. Cheguei cá com o meu mérito, mas aconteceu", explicou Lorene Bazolo, entre lágrimas, na zona mista da Ataköy Arena.

"Não estive nem de perto no meu melhor, foi o pior, em termos de tudo. Dei o meu melhor, mas acho que podia ter dado mais, não era a Rosalina que eu conheço, que cometeu aqueles erros, não me reconheço nesta corrida. Não sei explicar, acontece. Acho que tenho algumas coisas para trabalhar, podia ter estado melhor, tenho feito recordes pessoais e hoje não fui eu", reconheceu.