O argentino Nestor Lorenzo é o novo selecionador da Colômbia, substituindo no cargo Reinaldo Rueda, que saiu ainda em março depois de a equipa falhar o apuramento para o Mundial2022 de futebol, no Qatar.

Em comunicado, a Federação colombiana de futebol (FCF) assinala a contratação de Nestor Lorenzo, com o objetivo de conduzir os 'cafeteros' na qualificação já para o Mundial de 2026, competição que decorrerá no Canadá, Estados Unidos e México.

Nestor Lorenzo, de 56 anos, antigo internacional argentino, que atualmente treinava os peruanos do Melgar, esteve anteriormente na seleção colombiana, então como adjunto de José Pékerman, entre 2012 e 2018, com a equipa a estar nos Mundiais de 2014 e 2018.

¡Bienvenido Néstor Lorenzo a nuestra Selección!



Desde la FCF deseamos que juntos cosechemos muchos éxitos.



❤️#VamosColombia pic.twitter.com/SxKNQxtcRO - Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) June 2, 2022

Com Pékerman, o antigo futebolista trabalhou também na seleção argentina, com a qual esteve no Mundial de 2006, na Alemanha.

No apuramento para o Mundial do Qatar, a Colômbia terminou a zona sul-americana (CONMEBOL) em sexto lugar, a um ponto do Peru, que disputará o 'play-off' intercontinental em 13 de junho, com o vencedor do jogo entre Emirados Árabes Unidos e Austrália.

O português Carlos Queiroz esteve à frente da seleção nos quatro primeiros jogos de apuramento (uma vitória, um empate e duas derrotas), saindo em dezembro de 2020, com a seleção a apostar então em Reinaldo Rueda, que efetuou mais 14 jogos no apuramento, com três derrotas, sete empates e quatro vitórias).