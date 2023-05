Apenas focado no título, Otamendi finta renovação: "Depois veremos"

O contrato de Nicólas Otamendi com o Benfica expira em junho e o central argentino campeão do Mundo continua sem dar indicações à SAD encarnada se vai ou não renovar o vínculo, numa altura em que surgem notícias sobre a intensificação do interesse do River Plate e de uma proposta do Al-Sadd, da Arábia Saudita.

O defesa central, de 35 anos, mantém alguma prudência, e em declarações a meios argentinos, deixou todas as possibilidades em aberto, garantindo que só vai tomar uma decisão no final da época.

"Um dia as luzes vão apagar-se e verei o que fazer: provavelmente, quando deixar de jogar, ficarei ligado ao futebol. Neste momento estou focado no Benfica, já que faltam dois jogos e o meu desejo é conquistar o primeiro título com o clube, porque os anos anteriores não foram totalmente bons. Depois veremos o que acontece", referiu à emissora Radiofonicos.

O interesse do River Plate é há muito conhecido. O histórico clube argentino quer contratar um central e Otamendi é a prioridade. De acordo com notícias publicadas naquele país, o emblema de Buenos Aires está disposto a fazer um esforço financeiro e tornar o defesa num dos jogadores mais bem pagos do país. Segundo o site El Futbolero, Otamendi aufere 2,8 milhões de euros/ano em salários na Luz, e o River, até por se tratar de um transferência a custo zero, está disposto a chegar aos três milhões num contrato válido por duas temporadas.

Mas há mais interessados. Segundo o MaisFutebol, o Al Saad, da Arábia Saudita, já fez uma oferta ao argentino com números significativos. Trata-se do mesmo clube que chegou recentemente a um entendimento com o médio colombiano Matheus Uribe, do FC Porto.

Otamendi, recorde-se, pode sagrar-se pela quarta vez campeão em Portugal, depois dos títulos conquistados ao serviço do FC Porto nas épocas 2010-11, 2011-12, 2012-13. O argentino chegou ao Benfica na temporada 2020-21, oriundo do Manchester City, envolvido na transferência de Rúben dias em sentido contrário, com a SAD do Benfica a pagar na altura 15 milhões de euros.

Título sem festejos oficiais

O Benfica pode conquistar este fim de semana o título de campeão, algo que será uma realidade se vencer amanhã o dérbi de Alvalade frente ao Sporting. E até pode ser já esta noite, caso o FC Porto seja derrotado em Famalicão.

A PSP anunciou ontem ter preparado um dispositivo para fazer face a possíveis festejos espontâneos que ocorram caso o Benfica se sagre campeão este fim de semana, esclarecendo, contudo, que "não se realizarão festejos oficiais".

"Está preparado um plano que abrange todo o fim de semana, sabendo que existe a possibilidade de surgirem manifestações espontâneas de adeptos", afirmou o intendente Francisco Alves, da Polícia de Segurança Pública (PSP), referiu, negando que esteja marcado de forma oficial qualquer festejo.

Ainda relacionado com o dérbi de amanhã em Alvalade, o Metropolitano de Lisboa anunciou que vai disponibilizar autocarros "vaivém" para o jogo, assegurando a ligação Campo Grande-Cidade Universitária, devido à interrupção na circulação de comboios.

