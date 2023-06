Aos 70 anos, ex-treinador do Benfica nada no Canal da Mancha e angaria mais de um milhão de euros

Graeme Souness, ex-treinador do Benfica, e mais cinco pessoas nadaram cerca de 33 quilómetros no Canal da Mancha para ajudar no combate a uma doença de pele rara

Com o objetivo de ajudar quem sofre de uma doença de pele rara, o antigo treinador do Benfica (entre as épocas 1997 e 1999), Graeme Souness, decidiu em maio lançar-se num desafio: nadar no Canal da Mancha para angariar fundos. E assim o fez no domingo (18 de junho).

Aos 70 anos, o escocês fez parte de um grupo de seis que nadou cerca de 33 quilómetros no Canal da Mancha, entre Inglaterra e França, num desafio que durou 12 horas e 17 minutos e que serviu para arrecadar mais de um milhão de euros para​​​​​​ o ​combate à epidermólise bolhosa (EB). A verba tem como destino a Debra UK, uma instituição de caridade do Reino Unido que apoia quem sofre desta doença de pele rara.

A instituição agradeceu a Graeme Souness e aos restantes participantes do desafio.

Ex-jogador do Liverpool e dos Rangers, Souness avançou para este desafio motivado pelo tempo que passou com Isla Grist, de 14 anos, que sofre, desde que nasceu, de epidermólise bolhosa distrófica recessiva, uma forma da doença que faz com que a pele se torne extremamente frágil, muitas vezes com extensas bolhas e feridas, como escreve a Sky Sports.

Em maio, durante uma entrevista à BBC, o ex-treinador do Benfica não escondeu as lágrimas ao falar do caso da jovem e referindo-se à "doença mais cruel" que conhece.

"É uma jovem muito especial. É uma inspiração para mim. Esta doença... é a mais cruel que conheço. É duríssimo. E a Isla sempre esteve ciente do impacto que isto teve nos seus pais. E ela ajuda-os. Fico em lágrimas cada vez que a vejo, desculpem, é sempre isto", disse, na altura, Souness.

Na equipa de nadadores estava também Andy, o pai de Isla, uma jovem "muito especial", cuja coragem se tornou numa "inspiração" para Souness.

"Desde o tempo que passei com Isla e a sua família, vi a dor extrema que essa condição devastadora causa e os desafios diários que ela cria", disse Souness, citado pela Sky Sports.

"Eu queria fazer algo que pudesse fazer a diferença na vida de Isla e na vida de tantas outras pessoas que vivem com EB, e a ideia um pouco maluca de nadar no Canal da Mancha foi sugerida", disse o antigo futebolista.

Ideia maluca ou não, o certo é que Graeme Souness lançou-se à água e conseguiu cumprir o desafio.