António Oliveira deixa comando técnico dos brasileiros do Coritiba

O português António Oliveira foi demitido do cargo de treinador do Coritiba, quatro meses após ter assumido funções, anunciou esta terça-feira o clube paranaense que disputa o campeonato brasileiro de futebol.

"O Conselho Administrativo do Coritiba Foot Ball Club informa que António Oliveira não é mais o treinador do clube. Assume interinamente a função o auxiliar técnico Leomir de Souza, até à contratação de um novo profissional", informou o emblema de Curitiba, numa curta nota divulgada no site oficial.

Contratado em dezembro de 2022, António Oliveira tinha vínculo com o 'Coxa' até ao final deste ano, sendo que, na curta passagem pelo clube, somou sete vitórias, cinco empates e três derrotas em 15 partidas oficiais, tendo, no domingo, perdido com o Flamengo (3-0), na jornada inaugural do Brasileirão.

Neste período, foi eliminado pelo Cascavel nos quartos de final do campeonato estadual do Paraná, no qual costuma ser um dos crónicos candidatos à conquista da competição, juntamente com o rival Athletico Paranaense, enquanto, na Taça do Brasil, está nos 16 avos de final, tendo empatado 3-3 com o Sport Recife na primeira mão da eliminatória.

António Oliveira, de 40 anos, já contava com passagens por Athletico Paranaense e Cuiabá, além de ter liderado o Benfica B na segunda metade da época passada.

Com a saída de António Oliveira, o número de treinadores lusos no Brasil caiu de oito para seis no espaço de poucos dias, já que, há precisamente uma semana, Vítor Pereira foi afastado do comando do Flamengo.

Abel Ferreira (Palmeiras), Ivo Vieira (Cuiabá), Pedro Caixinha (Bragantino), Pepa (Cruzeiro), Renato Paiva (Bahia) e Luís Castro (Botafogo) seguem como representantes portugueses no Brasil.