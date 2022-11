António Costa dá os parabéns pela vitória à seleção

Acaba a partida com triunfo de Portugal, por 3-2, com golos de Cristiano Ronaldo, João Félix e Rafael Leão (André Ayew e Bukari marcaram para o Gana). A Seleção lidera o Grupo H, com três pontos, seguida de Uruguai e Coreia do Sul, com um, e pelo Gana, com zero.

O primeiro-ministro deu esta quinta-feira os parabéns à seleção nacional pela vitória frente ao Gana no primeiro jogo que disputou no Campeonato do Mundo, no Qatar, considerando que todos os portugueses ambicionaram este triunfo.

"Todos ambicionávamos começar este Mundial com uma vitória. Parabéns à seleção de Portugal por esta primeira conquista, uma primeira alegria para todos os portugueses", escreveu António Costa na sua conta na rede social Twitter.

Todos ambicionávamos começar este Mundial com uma vitória! Parabéns à @selecaoportugal por esta primeira conquista, uma primeira alegria para todos os portugueses!#VesteABandeira #FIFAWorldCup - António Costa (@antoniocostapm) November 24, 2022

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

A seleção portuguesa estreou-se esta quinta-feira no Mundial de futebol de 2022 com um triunfo por 3-2 sobre o Gana, em encontro da primeira jornada do Grupo H, no Estádio 974, em Doha.

Cristiano Ronaldo, aos 65 minutos, de penálti, João Félix, aos 78, e Rafael Leão, aos 80, apontaram os tentos da formação das 'quinas', enquanto André Ayew, aos 73, e Osman Bukari, aos 89, marcaram para os africanos.

No primeiro jogo do agrupamento, Coreia do Sul, comandada pelo treinador português Paulo Bento, e Uruguai empataram sem golos, pelo que Portugal, que na segunda-feira enfrenta os sul-americanos, já lidera isolado o grupo, com três pontos.