Antigo jogador da NBA morreu aos 25 anos

O ex-jogador de basquetebol de 25 anos Caleb Swanigan morreu na passada segunda-feira à noite, 21 de junho.

De acordo com a cadeia televisiva ESPN, o basquetebolista morreu de causas naturais num hospital em Fort Wayne, Indiana. Caleb Swanigan jogou duas temporadas na NBA. Fez parte da equipa Portland Trail Blazers no draft de 2017 e jogou ainda pelos Sacramento Kings na NBA, a liga norte-americana de basquetebol.

Em dezembro de 2020 depois de ter saído dos Trail Blazers, foi detido pela polícia por posse de marijuana.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

"A família da NBA está profundamente triste com o falecimento de Caleb Swanigan", escreveu a página oficial da NBA no Twitter.

"Enviamos nossas sinceras condolências à família, amigos e ex-companheiros de Caleb", acrescentou.