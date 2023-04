Antes de conduzir para o clássico nada como um triunfo utilitário

A dias de jogar o clássico frente ao FC Porto, que pode acabar de vez com a discussão sobre o título, o líder Benfica passou sem grandes sobressaltos no "circuito" de Vila do Conde, mesmo apresentando-se em modo utilitário. Bastou um golo de Gonçalo Ramos logo a abrir a segunda parte para os encarnados, mesmo sem acelerarem muito, somarem mais uma vitória perante um Rio Ave que deixou uma boa imagem jogando sem complexos. "Mostrámos que também somos capazes de ganhar por 1-0 num jogo difícil perante um adversário complicado, como esperávamos", disse no final Roger Schmidt.

Numa tarde primaveril e com a única bancada dos Arcos repleta, o líder Benfica entrou em campo com um onze onde apenas se destacava a ausência de Florentino - o médio, "tapado" com quatro amarelos, ficou desta feita no banco para evitar uma ausência indesejada na próxima jornada (entrou para os últimos 20 minutos), com a posição entregue ao norueguês Aursnes, em duo com Chiquinho. De resto, Roger Schmidt não fez mais poupanças, com Neres, Rafa e João Mário no apoio a Gonçalo Ramos. Já Luís Freire, técnico da equipa da casa (no seu 50º jogo na Liga), também pouco mexeu na equipa em relação à última ronda, com o grego Samaris, um ex-jogador dos encarnados, a regressar à titularidade no posto que Vítor Gomes ocupou nos Açores.

Com duas equipas descansadas na tabela classificativa em relação aos seus objetivos, o encontro começou de forma dividida e até algo descontraída. O Rio Ave, com uma linha de três centrais, apresentou-se com uma defesa subida e sem grandes receios, procurando jogar olhos nos olhos com um adversário bem mais poderoso mas que surgiu a jogar com a convicção de que, mais tarde ou menos cedo, iria chegar ao golo, como acabaria por acontecer.

A verdade é que, nos primeiros 45 minutos, o Benfica teve vários lances junto à baliza vilacondense e desperdiçou algumas situações de três para três mas a melhor ocasião para o marcador funcionar coube aos homens da casa. Foi aos 31 minutos, num lance iniciado na esquerda por Fábio Ronaldo: a bola caiu na área e Patrick William cabeceou ao poste de Vlachodimos. Na recarga, André Pereira colocou a bola no fundo da baliza mas estava em clara posição de fora de jogo.

Do outro lado, o Benfica cedo ameaçara o seguro Jhonatan. Primeiro por Rafa, que escapou bem mas acabou por permitir o corte do omnipresente Patrick William (5"); logo a seguir por Gonçalo Ramos que, depois de rodar bem e tirar um defesa do caminho, acabou por chutar ao lado (7"). Aos 17 minutos, Neres fugiu pela esquerda e solicitou o avançado, mas o remate saiu à figura do guarda-redes da casa e, aos 22", foi Bah a surgir ao segundo poste para um remate que desviou em Fábio Ronaldo e saiu pela linha de fundo. E, até ao descanso, depois de alguns remates inócuos, só Rafa teve nos pés mais uma chance de criar problemas: tentou um chapéu que não criou grande problemas a Jhonatan.

Golo tranquilizador

Sem alterações nas equipas, a segunda parte começou com um golo do Benfica. Muito bem João Mário a ganhar o um para um na direita, com Gonçalo Ramos, à segunda, a colocar a bola no fundo da baliza com um remate poderoso e colocado. Foi o 25º golo na época para o dianteiro, o 17º na Liga.

O Rio Ave conseguiu reagir aos 53 minutos: ganhou um canto e rematou duas vezes, a primeira por Boateng (enrolado e fácil de defender), a segunda por Guga (à figura de Vlachodimos). A verdade é que o padrão do jogo não diferia muito do da primeira parte, com o Benfica a chegar mais vezes à frente e o Rio Ave a responder como podia - e até esteve muito perto de empatar mas, uma vez mais, Boateng não conseguiu acertar no alvo depois de Costinha, em esforço, ter correspondido a um cruzamento largo ao segundo poste (74").

Até final, o Benfica limitou-se a procurar segurar a vantagem e só apanhou mais um pequeno susto, já na compensação, quando Hernâni ganhou espaço e obrigou Vlachodimos a defender para canto.

dnot@dn.pt