Antero Henrique é o novo diretor desportivo da Liga de futebol do Qatar

O português Antero Henrique, antigo diretor do FC Porto e do Paris Saint-Germain, é o novo diretor desportivo da Liga de futebol do Qatar, anunciou esta terça-feira o organismo (QSL), em comunicado divulgado no site oficial.

De acordo com a QSL, Antero Henrique foi contratado para ajudar "no processo de desenvolvimento das equipas", tendo ainda a responsabilidade de liderar a equipa de prospeção ('scouting') da competição, com o objetivo de ajudar os clubes a contratar treinadores e jogadores provenientes do estrangeiro.

"É com grande honra e ambição que me junto à QSL. É uma oportunidade única. Com uma política comum, baseada em sinergias e numa visão global, o futebol no Qatar vai dar um passo em frente e será visto como um exemplo de qualidade, organização e de modelo de negócio sustentado", afirmou o português, em declarações divulgadas no site oficial do organismo.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Antero Henrique, de 53 anos, foi dirigente do FC Porto durante 12 anos, desempenhando os cargos de diretor para o futebol dos 'dragões', vice-presidente do clube e administrador da SAD.

Posteriormente, entre 2017 e 2019, foi diretor desportivo dos franceses do Paris Saint-Germain.