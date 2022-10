Anri Egutidze eliminado pelo campeão do mundo em 2019

O judoca português Anri Egutidze foi hoje eliminado ao segundo combate da competição de -90 kg dos Mundiais que decorrem em Tashkent, no Uzbequistão, depois de perder com o antigo campeão do mundo Noel Van T'End.

A competir em -90 kg, categoria que 'abraçou' a seguir aos Jogos Olímpicos Tóquio2020, Anri Egutidze chegou a Tashkent como medalha de bronze nos Mundiais de 2021, ainda em -81 kg, mas sem ser favorito no novo peso.

Antes de perder com o neerlandês Noel Van T'End, campeão mundial em 2019, Egutidze ainda derrotou o norte-americano John Jayne, no primeiro combate, por waza-ari, a 29 segundos do final do combate.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

"Senti-me completamente diferente, melhor na parte da força, mas quando o combate prolongou senti que ainda não tenho o ritmo", admitiu o judoca, acrescentando que confia física e tecnicamente nessa melhoria.

Num despique muito físico, Egutidze reconheceu a falta de força de braços, num combate em que teve dificuldades em fazer a pega -- tentada ao longo de intensos quatro minutos -, procurando a alternativa de pés.

O judoca luso tentou várias vezes 'varrer' o neerlandês, mas no prolongamento foi T End a responder a uma tentativa de pega e a conseguir levar Egutidze para a luta no chão, no que parecia uma estratégia desde o início.

O cronómetro contava 1.48 minutos de prolongamento (5.48 de total de combate) quando o neerlandês concluiu o osaekomi (técnica de imobilização), com Egutidze sem possibilidade de sair da 'armadilha' em que se viu preso junto ao tatami.

Ao quinto dia, o judoca foi o sexto português a competir nos Mundiais, depois de Catarina Costa (-48 kg), Rodrigue Lopes (-60 kg) e João Fernando (-81 kg), todos eliminados ao primeiro combate, e de Joana Diogo (-52 kg), com uma vitória e uma derrota.

No domingo, Portugal alcançou a 14.ª medalha da história em Mundiais de judo, com Barbara Timo (-63 kg) a conquistar a medalha de bronze, depois de já ter sido prata já em 2019, em Tóquio, então a competir em -70 kg.

Em Tashkent faltam competir Jorge Fonseca, com o bicampeão mundial de -100 kg a entrar em ação na Humo Arena na terça-feira, enquanto Rochele Nunes fechará a participação lusa na quarta-feira, em +78 kg, sem que Portugal compita no dia seguinte na prova de equipas mistas.