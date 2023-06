Villas-Boas: "Presidência do FC Porto é algo que me está destinado"

presidência do FC do Porto

O assunto já tinha vindo à baila há uns tempos, e ganhou novos contornos. André Villas-Boas não assumiu ainda oficialmente que será candidato às eleições do FC Porto de 2024, mas esta quinta-feira, à margem do QSP Summit, na Exponor, em Matosinhos, não descartou a possibilidade de avançar contra Pinto da Costa nas eleições que se realizam em abril do próximo ano, um cenário que tinha recusado em 2020, quando assinou o livro de candidatura do atual presidente.

O técnico de 45 anos, que nunca escondeu o seu grande portismo, e que como treinador do FC Porto viveu uma época de sonho em 2010-11, ao vencer o campeonato, a Taça de Portugal, a Liga Europa e a Supertaça, admitiu que a presidência é algo que lhe está destinado.

Garantindo ser "um tipo muito vinculado ao destino", recordou como essa ideia (da presidência do FC Porto) lhe surgiu. "Em 2015, na Rússia [treinava o Zenit], recebi uma mensagem de uma pessoa que trabalha no FC Porto que dizia: "um dia vais ser presidente do FC Porto". Nunca tinha pensado no assunto, mas a forma como aquilo alterou as minhas emoções... senti como um destino que tenho para cumprir. As exigências de ser presidente do FC Porto são únicas, pela responsabilidade da pessoa que construiu o nosso portismo [Pinto da Costa]. Mas é algo que me está destinado, e eu raramente não cumpro os meus destinos.

Questionado se pode avançar em 2024, não deu certezas, mas também não fechou a porta. "Parei a minha carreira até junho de 2024 e quero ter um papel ativo como sócio votante. Se é como candidato ou não, não sei, não consigo responder. Se tenho ou não as qualidades, prefiro que sejam os outros a dizer. Felizmente neste período em que me tenho dedicado à gestão desportiva, tenho encontrado pessoas que me motivam para determinadas coisas, entre as quais a presidência", reforçou.

A situação económica

O treinador deixou ainda a sua opinião sobre vários temas que o preocupam no dia a dia portista, relacionados com a atual gestão do clube. "A verdade é que a situação económica do FC Porto está cada vez pior. O futebol tem este sucesso desportivo e sucesso financeiro. O que é sucesso no futebol? Os títulos? É a sustentabilidade do FC Porto enquanto clube de associados para o longo termo?", questionou, comentando a possibilidade de a SAD correr o risco de fechar as contas deste ano no vermelho.

"É algo a que só o presidente e o seu Conselho de Administração pode responder. Certamente já pensaram em todos os efeitos nefastos que um novo incumprimento financeiro pode ter, para a sustentabilidade do clube, até porque o fair play financeiro também está em transformação. O gestor financeiro [Fernando Gomes] colocou um cenário de uma necessidade de vendas, o presidente, pelo que se viu na comunicação social, terá passado uma ideia contrária. Vamos ver", acrescentou.

Villas-Boas deixou ainda uma palavra sobre Sérgio Conceição, admitindo que a renovação do treinador devia ser uma prioridade da atual direção. "A primeira coisa que gostava de ver resolvida era a renovação do treinador. Devia ter renovado após o jogo com o Inter Milão [da Champions], porque o merece e teria evitado estes cenários de namoro fruto da qualidade do trabalho que tem feito. Todos os portistas gostavam de ver respondida a questão da renovação, porque é que não avança? Gostava de sentir esse conforto", considerou.

O técnico revelou ainda quando se deu o seu afastamento com Pinto de Costa: "Nós andamos desencontrados na relação, fruto de um jogo que tive entre o FC Porto e o Marselha [em 2020-21, na Liga dos Campeões]. E eu já disse ao próprio o porquê dessa quebra de relação. Para mim foi jogar no Dragão, vazio, o sócio do FC Porto e não o treinador do Marselha. O sócio do FC Porto que por acaso era treinador do Marselha e por acaso ganhou quatro títulos pelo FC Porto."

