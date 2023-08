André Silva emprestado pelo RB Leipzig à Real Sociedad

O avançado internacional português André Silva vai alinhar na Real Sociedad, equipa da Liga espanhola de futebol, na época 2023/24, por empréstimo dos alemães do Leipzig, anunciaram esta quarta-feira os dois clubes.

A Real Sociedad, que vai disputar a Liga dos Campeões, depois de ter terminado no campeonato espanhol no quarto lugar na temporada passada, ficou com opção para a contratação definitiva do jogador português, por um valor que não foi divulgado.

Hay un nuevo en la ciudad#AurreraReala pic.twitter.com/UdiaFg4vWD - Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) August 2, 2023

André Silva, de 27 anos, regressa ao futebol espanhol, cinco épocas após ter representado o Sevilha, por empréstimo do AC Milan, para onde se transferiu em 2017, depois de se ter notabilizado no FC Porto.

O avançado, que tem 53 internacionalizações e 19 golos pela seleção portuguesa, viveu uma época 2022/23 pouco produtiva no Leipzig, a segunda no clube germânico, terceiro classificado na Bundesliga, com nove golos marcados em 44 jogos.