André Silva continua de pé quente na Bundesliga e abre caminho à vitória do Eintracht Frankfurt

André Silva bisa na vitória do Eintracht em Berlim (veja os golos)

Coube ao avançado desbloquear o resultado já na segunda parte, com André Silva a 'picar' ligeiramente a bola à saída do guarda-redes, aos 57 minutos, tendo o central francês N'Dicka tranquilizado a equipa, aos 79, ao fazer o 2-0.

.@Bundesliga_en | @Eintracht_por 1-0 @FCKoeln_en | GOLO!@AndreVSilva19 está apaixonado pelo golo Já leva 1️⃣8️⃣ na Bundesliga É tudo teu: https://t.co/0OIORVjMQn #LaLigaELEVEN pic.twitter.com/FMXff6ZAmi - ELEVEN Portugal (@ElevenSports_PT) February 14, 2021

O internacional luso, de 25 anos, é o segundo melhor marcador da 'Bundesliga', com 18 golos, atrás do polaco Robert Lewandowski, autor de 26 remates certeiros, cuja equipa, o Bayern Munique apenas joga na segunda-feira, e à frente do norueguês Haaland (16 golos).

André Silva atravessa um grande momento de forma e, nos últimos quatro jogos, marcou seis golos, com o Eintracht a cumprir hoje o quarto jogo consecutivo a vencer, o que deixa o clube no terceiro lugar provisório.

A equipa de André Silva pode ser ultrapassada pelo Wolfsburgo, que é quarto classificado, com menos um ponto, mas que ainda hoje recebe o Borussia Mönchengladbach, sétimo, também à espreita de uma entrada na 'zona europeia'.

A Liga alemã é liderada pelo campeão Bayern Munique, que na quinta-feira venceu o Mundial de clubes, batendo os mexicanos dos Tigres (1-0), e que, por isso, tem o seu jogo da ronda agendado apenas para segunda-feira, recebendo o Arminia Bielefeld.