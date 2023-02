André Almeida rescinde com o Benfica

André Almeida rescindiu com o Benfica, avança a CNN Portugal.

O polivalente jogador, que nos últimos anos se fixou como lateral direito, não foi utilizado por Roger Schmidt em jogos oficiais na presente temporada, embora tivesse ido para o banco de suplentes em cinco partidas.

O futebolista de 32 anos chegou à Luz no verão de 2011, proveniente do Belenenses, tendo passado por um curto empréstimo à União de Leiria antes de se fixar no plantel encarnado.

Desde então que André Almeida disputou 308 jogos e marcou onze golos de águia ao peito, tendo conquistado cinco campeonatos, duas Taças de Portugal, uma Supertaça Cândido de Oliveira e quatro Taças da Liga. Era o jogador há mais anos no Benfica.