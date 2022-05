Andebol/Liga Europeia: Treinador do Wisla Plock enaltece respeito pelo Benfica

O espanhol Xavi Sabaté, líder técnico do conjunto polaco, mostrou-se feliz por repetir a presença na 'final four' da competição, que os polacos terminaram em quarto na edição anterior.

"Este é um excelente pavilhão para jogar este tipo de torneio e estamos muito felizes por estar aqui novamente, sabendo que para chegar aqui tivemos de qualificar-nos em jogos muito difíceis," recordou o técnico.

Na 'final four' da época passada, o Wisla Plock pôde encontrar, segundo Sabaté, "este tipo de jogo para crescer", para agora jogar "contra as melhores equipas".

"Na época passada, eles foram melhores que nós, sem qualquer tipo de questão e penso que foi bom para nós crescermos," considerou.

Sobre o Benfica, que jogará perante os seus adeptos em Lisboa, o treinador do Wisla Plock só tem elogios: "Têm jogadores com muita experiência, inclusive na Champions, como o Alexis Borges ou o Rogério Morais".

"Já competiram muito esta temporada e creio que não será fácil: se aqui estão é porque merecem aqui estar e estão entre os quatro melhores," transmitiu, ciente de que terá pela frente um enorme desafio para eventualmente atingir a final da Liga Europeia, a realizar no domingo.

Na véspera de defrontar o Benfica, Xavi Sabaté atribuiu mesmo uma vantagem, ainda que muito ligeira, aos 'encarnados'.

"Penso que é impossível mudar uma equipa numa semana de treinos quando já se teve uma temporada inteira. Provavelmente, a equipa da casa terá, vamos dizê-lo, 1% mais de vantagem, mas penso que aqui a qualidade das equipas é tão alta que qualquer coisa pode acontecer e temos de estar preparados para tudo," concluiu.

Ao seu lado, o lateral esquerdo Mirsad Terzic mostrou-se impressionado com a dimensão da Altice Arena e também com a qualidade da equipa do Benfica.

"A Arena é ótima, é enorme. É bom estarmos num local tão agradável quanto Lisboa, não há dúvidas de que vai ser uma atmosfera louca. Será interessante jogar pela primeira vez contra esta equipa do Benfica. Chema Rodríguez é o treinador, respeitamos muito a equipa do Benfica, eles têm feito uma ótima época," elogiou ainda o atleta bósnio.

A meia-final entre Benfica e Wisla Plock terá lugar no sábado pelas 17:30, com o vencedor a qualificar-se para a final, que se disputará no dia seguinte, pelas 18:00, perante o vencedor da outra 'meia', que colocará em confronto os alemães do Magdeburgo e os croatas do RK Nexe.