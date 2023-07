Ana Borges: "EUA? Acreditamos no nosso coletivo e nas nossas individualidades"

A defesa Ana Borges frisou esta segunda-feira que Portugal quer continuar no Mundial feminino de futebol, o que passa por bater na terça-feira os Estados Unidos, as bicampeãs mundiais em título, em Auckland.

"Sabemos que vai ser um jogo muito difícil, frente às campeãs do mundo, mas, independentemente das dificuldades, queremos continuar na competição", afirmou a experiente e polivalente internacional lusa.

A jogadora do Sporting, com 161 internacionalizações e 11 golos pela seleção principal, foi clara: "Se não acreditássemos não estávamos aqui. Tínhamos dado a vaga aos Camarões [2-1 na final do play-off intercontinental] ou nem a fase de grupos passávamos".

Ana Borges disse ter a consciência das dificuldades que Portugal vai enfrentar, frente a um conjunto que em oito Mundiais nunca caiu antes das meias-finais, mas prometeu que a equipa, conhecida com as 'navegadoras', está pronta.

"É nestes palcos que queremos estar, é contra estas seleções com que queremos jogar, pois crescemos com elas. Queremos fazer história e deixar fora as campeãs do Mundo", frisou a futebolista de 33 anos.

A número 9 lusa garantiu que as jogadoras acreditam que o apuramento é possível, para uns oitavos de final que, para Portugal, seriam na Austrália, mais precisamente em Sydney ou Melbourne, em 06 de agosto.

"Acreditamos no nosso coletivo e nas nossas individualidades", garantiu Ana Borges, em conferência de imprensa, no estádio Eden Park, depois da tradicional familiarização com o relvado.

No histórico entre as duas seleções, a equipa lusa perdeu os 10 jogos disputados e nem um golo marcou, tendo sofrido 39. No último embate, em 2021, Portugal perdeu por 1-0, em Houston.

"São jogos completamente diferentes. Este é de uma fase final, enquanto o outro foi um amigável. Nós crescemos e os Estados Unidos têm muitas jogadoras novas, continuando fortes. Mas nós também temos um coletivo forte e é isso que queremos demonstrar", finalizou Ana Borges.

Portugal, que começou com um desaire face aos Países Baixos (0-1) e depois bateu o Vietname (2-0), entra para a terceira e última jornada da fase de grupos dependente apenas de si próprio para chegar aos oitavos de final, ainda que tal signifique que tenha vencer os Estados Unidos, na terça-feira, em Auckland.

No Eden Park, a partir das 19:00 (08:00 em Lisboa), as comandadas de Francisco Neto podem também conseguir o apuramento com um empate, mas, para isso, era necessário que o já eliminado Vietname vencesse os Países Baixos, à mesma hora, em Dunedin.