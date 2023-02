Amorim reconhece que Sporting "tem de continuar" na Liga Europa e tem de jogar melhor

O treinador Rúben Amorim reconheceu esta quarta-feira que o Sporting "tem de continuar" na Liga Europa de futebol, passando o play-off de acesso aos oitavos de final e fazendo melhor do que no último jogo da I Liga.

Questionado, em Alcochete, sobre uma afirmação de Pedro Gonçalves após o encontro com o Desportivo de Chaves, o técnico reconheceu que "é importante os jogadores sentirem" a importância do desafio contra o Midtjylland e frisou a necessidade de seguir em frente na competição.

"Nós temos de continuar na [Liga] Europa porque precisamos dessa experiência, porque queremos ganhar jogos, porque a época não tem sido aquilo que queremos e porque temos de jogar melhor. Isso é o principal. Antes de pensar em ganhar, é jogar melhor e temos a obrigação de fazer melhor do que no [último] fim de semana", enumerou o treinador dos 'verdes e brancos'.

Nesse sentido, Amorim admitiu que gostou "das palavras do Pote [Pedro Gonçalves]", mas lembrou que "o que isso não pode transmitir é a ansiedade" que a equipa demonstrou no encontro da primeira mão, em Lisboa, onde empatou 1-1 com um golo de Coates no último minuto dos descontos.

"O que nós temos de fazer é ter a bola, sem ansiedade, sem dúvidas daquilo que fazemos. Jogar melhor, porque aí estamos mais perto de vencer. Ter muita atenção nas bolas paradas, quer defensivas, quer ofensivas, que vão ser determinantes neste jogo. Muito basicamente, é jogar melhor para ganhar o jogo", apontou, logo a abrir a conferência de imprensa de antevisão à partida na Dinamarca.

E as palavras de Amorim foram bem assimiladas pelos jogadores uma vez que, instantes antes de o treinador ocupar a cadeira da sala de imprensa da Academia Sporting, também Matheus Reis reconheceu que a continuidade na Liga Europa "é um dos grandes objetivos da época" e apontou a forma de o fazer.

"Temos de chegar lá, manter a posse, fazê-los correr atrás e ser mais agressivos para fazer o golo", indicou o defesa dos 'leões'.

Amorim com planos para ter Pedro Gonçalves a jogar na frente

O treinador Rúben Amorim revelou que está a planear a próxima época de futebol do Sporting com Pedro Gonçalves sempre disponível para jogar no ataque, mas frisou que o jogador consegue ser influente também no meio-campo.

Questionado sobre o posicionamento do jogador em vários jogos desta época, e sobre se o vê mais como jogador de meio-campo ou de ataque, o treinador admitiu que o vê "mais na frente" e desvendou uma parte dos planos para 2023/24.

"No planeamento da próxima época, estamos a salvaguardar essa situação para termos o Pote [Pedro Gonçalves] sempre liberto para jogar mais na frente. Mas, como disse, o mais importante é a equipa", revelou Rúben Amorim, referindo que Pedro Gonçalves "tem baixado [no campo] pelas características" que tem, enquanto futebolista, "e também pela necessidade".

Explicou ainda que tem "jogadores na frente mais preparados para o substituir do que no meio campo", mesmo "não substituindo os golos", que Pedro Gonçalves tem "uma grande capacidade de fazer", mas reconheceu que as constantes mudanças de posicionamento não o beneficiam.

"Obviamente, não favorece nenhum jogador. Mas a verdade é que se ele marca o penálti [que cedeu a Chermiti, frente ao Desportivo de Chaves] era o melhor marcador [da I Liga], mesmo jogando muitos jogos a médio centro. E isso revela que ele também está preparado para jogar lá", comentou o treinador 'leonino'.

Ainda sobre a questão da grande penalidade que o transmontano conquistou no encontro de segunda-feira, e que cedeu a cobrança ao jovem Chermiti, quando o resultado estava em 3-1 e, nas palavras de Rúben Amorim, o Sporting precisava de "matar o jogo", desvalorizou o falhanço do jovem de apenas 18 anos.

"Ele é um rapaz muito adulto, muito trabalhador, que vai melhorar nesses aspetos, por isso vejo com normalidade a situação do penálti. Falhou um penálti, o próximo vai marcar", comentou.

Rúben Amorim abordou o planeamento da próxima época e o posicionamento de Pedro Gonçalves durante a conferência de imprensa de antevisão da partida da segunda mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa, frente ao Midtjylland.

Na quinta-feira, os leões precisam 'apenas' de vencer por qualquer resultado para seguir em frente na competição, após o empate 1-1 na primeira mão, disputada no Estádio José Alvalade, onde um golo de Coates aos 90+4 minutos impediu os dinamarqueses de levarem a melhor com um tento de Ashour (77).