Amorim: "Época aquém das expectativas e nem Liga Europa será tábua de salvação"

Rúben Amorim admitiu esta quarta-feira que o Sporting está a realizar uma temporada longe das expectativas e que nem a hipotética conquista da Liga Europa fará mudar esse cenário. No lançamento do jogo desta quinta-feira em Alvalade com o Midtjylland (20.00), do play-off da prova, o técnico admitiu que o planeamento da nova temporada já está a ser feito sem pensar nas receitas da Champions.

"Tábua de salvação vencer a Liga Europa? Não. Gostaríamos de ganhar um título, mas não é isso que vai salvar a temporada. Esta época está muito aquém das expectativas, não é nenhuma tábua de salvação vencer a Liga Europa", atirou o treinador, consciente de que a atual posição no campeonato deixa praticamente o clube sem hipóteses de chegar a um lugar que dê acesso à Liga dos Campeões.

Amorim recusou depois a ideia de que o não apuramento para Champions da próxima época, devido à falta das receitas da UEFA, possa interferir no planeamento da equipa de futebol, lembrando que isso já está acautelado."Já fizemos vendas a acautelar isso. Será um tema para a direção resolver. O orçamento em termos de ordenados permite fazer contas sem a Champions. Não me parece que as receitas da Liga Europa, que não são grandes, façam alguma diferença. O ano passado fomos à Champions e vendemos os melhores jogadores. Estamos a lutar pela vida. Preparamos o futuro metendo o Chermiti, o Fatawu. Já estamos a salvaguardar essa não entrada", explicou.

Por falar em Chermiti, e tal como DN deu conta na quarta-feira, o treinador leonino confirmou que a renovação do avançado de 18 anos está bem encaminhada: "Está tudo controlado e, segundo sei, vai resolver-se em breve. De qualquer forma ainda tem mais um ano de contrato. Ele sabe que vai ter oportunidades. Não vejo melhor sítio para eles. Eles cresceram aqui e querem jogar no Sporting."

Amorim admitiu ainda que o Sporting pode ter alguma vantagem pelo facto de o Midtjylland não jogar desde novembro e que a equipa vai saber retirar o que de bom fez na derrota (2-1) com o FC Porto na última jornada, assim como aprender com os erros cometidos no clássico. "Vamos dizer ao Marcus [Edwards] que, quando está em frente à baliza, para chutar em frente, dos dois remates enquadrados que o FC Porto teve, tentar que pelo menos um não seja golo. O futebol tem destas coisas, há fases assim, sabemos os erros que cometemos mas também sabemos o que fazermos. Quando não marcamos e sofremos um golo é mais difícil a equipa manter-se no mesmo registo."