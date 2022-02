Amorim elogia talento de Edwards e explica porque desta vez quis Slimani

O Sporting contratou Islam Slimani e Marcus Edwards no último dia do mercado e deixou sair Jovane Cabral e Tiago Tomás. Acertos em nome de uma estratégia defendida por Rúben Amorim. O técnico admitiu que no ano passado disse que não queria o argelino, mas já sonhava com o inglês do Vit. Guimarães, que já foi convocado para o jogo com o Belenenses SAD (amanhã, 20, 45, Sport TV).

Slimani vai dar presença na área e é uma solução para o jogo aéreo. "É um jogador que vem a custo zero, conhece muito bem o clube, tem 33 anos, e hoje em dia isso é um jogador novo. Faz golos, é intenso na pressão, e nós reparámos nisso apesar da idade dele. Reparámos que era uma boa solução para este momento da equipa. Já tivemos essa hipótese no passado e eu disse que não o queria. A nossa forma de jogar mudou, precisamos de uma referência que nos vá ajudar a ganhar jogos", disse Rúben Amorim.

Em relação a Edwards, "o interesse já vinha do ano passado", mas desta vez houve condições e ele teve muita vontade de se mudar para Alvalade: "É muito introvertido e vai demorar a conhecer os colegas, mas futebolisticamente é um talento. Muito forte entre linhas, no um para um, e esperamos uma adaptação a um projeto que não é só para amanhã."

Questionado sobre a inatividade do Benfica no mercado e se a saída de Luis Díaz enfraquecia o FC Porto na luta pelo título, o técnico leonino atirou que não tem "qualquer interesse nos rivais". E que a abordagem do Sporting obedeceu a "um plano", que visava fazer "adaptações" no plantel. "No fim, veremos se estaremos mais fortes. A equipa ficou mais completa e com mais soluções", defendeu.

O plantel leonino perdeu dois campeões, mas a porta não ficou fechada para o regresso. "O Tiago Tomás perdeu espaço porque deixámos de ter tantos metros nas costas. O Jovane teve a oportunidade de sair e teve o meu aval. Se querem sair e procurar coisas novas, têm essa oportunidade. A minha ideia era procurar algum clube em Portugal ao qual o Tiago Tomás se adaptasse, mas surgiu outro caminho e a escolha foi dele", explicou Amorim.

Sobre o jogo com o Belenenses SAD, o treinador do Sporting admitiu a pressão de ter de ganhar "para manter ou tentar subir" na tabela: "Não há jogos fáceis. A equipa está habituada a esses momentos. Vamos encarar este jogo como encarámos a final de Leiria. Temos dúvidas quanto ao Belenenses. Temos a obrigação de vencer."