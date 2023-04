Amorim assume que falhou redondamente, mas não confirma intenção de sair

O treinador Rúben Amorim assumiu este domingo que falhou "redondamente" os objetivos da época futebolística 2022/23 e que no fim avaliará o que é melhor para o Sporting, mas sem confirmar a intenção de deixar o clube.

Em conferência de imprensa, em Alcochete, o técnico esclareceu que "o que quis fazer" no final do encontro com a Juventus, na quinta-feira, "foi assumir as responsabilidades" e dizer que não foram atingidos "os objetivos mínimos", além de que essa avaliação será feita "no final da época".

"Eu sou responsável pela parte desportiva e nós falhámos até ao momento. Estamos a falhar redondamente. E, portanto, temos de falar, enquanto clube. Eu tenho de falar com as pessoas, apresentar as minhas explicações e assumir a minha responsabilidade. E no fim vamos ver o que é melhor para o clube. Nada mais do que isso", esclareceu Rúben Amorim.

Antes, o técnico já tinha frisado que "isso não muda nada na vontade do treinador querer ficar ou [significa] que mudou de ideias e quer sair", e lembrou que, como "cara do projeto desportivo" do Sporting, não se sentiria bem se não assumisse as suas responsabilidades perante a direção no final da época.

"Não posso fugir a isso, não me sentiria bem e até me sentiria um bocadinho envergonhado se não tivesse essa conversa com a direção e com o presidente. É apenas isso, sem dramas nenhuns, como em todas as empresas que não atingem os seus objetivos", vincou.

Ainda sobre as suas palavras após a eliminação sofrida frente aos italianos, nos quartos de final da Liga Europa, Amorim manteve "o que disse sobre o avançado", quando recordou que Liedson, Derlei e Slimani não conquistaram qualquer campeonato pelo Sporting, ao contrário de Paulinho e Tiago Tomás.

"O que disse sobre o avançado, mantenho. Obviamente que pode ser um dos fatores da falta de eficácia, mas não quer dizer que isso seja a principal razão do falhanço dos nossos objetivos e, nesse aspeto, mantenho [o que disse]", insistiu.

O técnico abordou a possível saída do Sporting no final da época durante a conferência de imprensa de antevisão da visita ao Vitória de Guimarães, a contar para a 29.ª jornada da I Liga de futebol.

Na quinta-feira, após o empate 1-1 com a Juventus, no Estádio José Alvalade, o técnico afirmou que o Sporting, provavelmente, não vai atingir os "objetivos mínimos" traçados para esta época e que, dessa forma, "fica difícil" justificar a continuidade no clube.