Amo-Dadzie trocou o futebol pelos 100m aos 26 anos e já é o melhor da Europa

Eugene Amo-Dadzie festejou ontem 31 anos de uma história incrível e invulgar. O britânico é atualmente o líder do ranking europeu dos 100 metros, um grande feito para quem só aos 26 anos trocou o futebol pelo atletismo. Apesar da marca de nível mundial, o atleta não tem patrocinador nem quem financie a sua carreira, razão pela qual mantém o seu trabalho como contabilista.

Tudo começou em 2018, na zona Este de Londres. Certo dia, após um jogo de futebol com os amigos, Amo-Dadzie deparou-se com uma competição local de atletismo. O grupo assistia à prova dos 100 metros quando um dos amigos questionou-o por que razão nunca tinha tentado aquela modalidade. "Ganhavas esta prova", atirou. A velocidade era afinal uma das grandes armas de Amo-Dadzie no futebol e, ao ouvir o amigo, terá encolhido os ombros. Afinal, na escola secundária chegou a fazer 11,3 segundos, mas apesar disso nunca foi treinar a um clube... Nem na Universidade de Nottingham, onde estudou, os seus talentos foram descobertos e canalizados para a modalidade. "Digamos que, na altura, o atletismo saiu a grande velocidade da minha lista de prioridades", disse recentemente em jeito de brincadeira.

Aquela tarde de 2018 marcou, no entanto, para sempre, a vida de Amo-Dadzie. Decidiu experimentar o atletismo e, um ano depois do primeiro treino no Woodford Green Athletics Club, alcançou as meias-finais do campeonato britânico, competindo contra os atletas olímpicos Adam Gemili e Harry Aikines-Aryeetey. Por essa altura, tinha como melhor marca pessoal 10,55 segundos, que conseguiu baixar para 10,20 em 2021 e para 10.05 em 2022.

E, há uma semana, no meeting de Graz, na Áustria, alcançou os 9,93 segundos, uma marca de nível mundial, que o coloca como o quarto melhor britânico de todos os tempos, sendo ainda o 11.º atleta da Grã Bertanha a baixar dos 10 segundos nos 100 metros. Longe ainda está o recorde do mundo do jamaicano Usain Bolt, que fez 9,58 a 16 de agosto de 2009, em Berlim, na Alemanha. No entanto, pode orgulhar-se de ter como melhor marca pessoal o mesmo registo alcançado pelo histórico Calvin Smith, norte-americano medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Seul em 1988.

"Se conhecerem alguém na Nike, Adidas, New Balance, Puma, Asics ou qualquer outra marca, digam-me", disse no final da corrida na cidade austríaca, em jeito de brincadeira. Mais a sério, Eugene Amo-Dadzie considerou que chegou ao atletismo "no momento certo". E explicou porquê: "A mentalidade que tenho agora permite-me competir de forma sensata."

Contabilista a tempo inteiro

Amo-Dadzie assumiu que gosta de ter "uma história diferente" daquelas que caracterizam os grandes campeões do atletismo. E diz mesmo que se considera "um contabilista que opera no mundo do atletismo". Afinal, o atleta britânico trabalha a tempo inteiro em casa, depois de ter sido autorizado pela empresa onde trabalha, uma subsidiária da Berkeley Group, mas mantém bem vivas as sua ambições no atletismo.

E por isso aponta aos campeonatos nacionais do Reino Unido, marcados para 8 e 9 de junho, onde sonha bater o recorde britânico de Linford Christie, de 9,87 segundos, alcançado em 1993, quando Amo-Dadzie tinha apenas um ano de idade. "Bater o recorde britânico? Pela graça de Deus, por que não? Podem achar que estou iludido, mas uma pequena ilusão vai longe", disse, em declarações ao Athletics Weekly.

