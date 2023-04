Alex Rins vence GP das Américas com Miguel Oliveira em quinto

© Mirco Lazzari gp / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

O piloto espanhol Alex Rins (Honda) venceu este domingo o Grande Prémio das Américas de MotoGP, terceira prova do Mundial de velocidade, em que o português Miguel Oliveira (Aprilia) foi quinto classificado.

Oliveira, que partiu de 15.º, cortou a meta a 9,989 segundos do vencedor, com o italiano Luca Marini (Ducati) a ser segundo, a 3,498, e o francês Fábio Quartararo (Yamaha) em terceiro, a 4,936.

O italiano Marco Bezzecchi (Ducati), que foi sexto, aproveitou a desistência do italiano Francesco Bagnaia (Ducati) quando liderava, por queda, para cimentar o comando do campeonato, com 64 pontos.