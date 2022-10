Alerta para a seleção: Diogo Jota saiu de maca no triunfo do Liverpool sobre o City

Diogo Jota saiu lesionado do Liverpool-Manchester City (1-0), da 11.ª jornada da Premier League. Já perto do final do jogo, o português caiu no relvado e abandonou o terreno de jogo de maca, gerando desde logo alguma preocupação."Ele sentiu muita dor naquele momento, mas não tenho ideia de quão grave é. Mas se o Diogo fica deitado é porque não é bom", afirmou o técnico dos reds, Jurgen Klopp à Sky Sports.

A lesão do português é mais uma preocupação para a seleção nacional, a pouco mais de um mês do início do Mundial 2022 que se vai jogar no Qatar, entre 20 novembro e 18 dezembro. E numa altura em que Pepe está em dúvida e Pedro Neto é baixa certa por lesão.

Diogo Jota foi titular e fez os 90 minutos pela primeira vez esta época diante do Manchester City os portugueses Rúben Dias, João Cancelo e Bernardo Silva. Um jogo que o Liverpool ganhou com um golo de Salah.

Um pouco antes, o Arsenal viu a partida em casa do Leeds United ser interrompido e retomado 40 minutos depois, devido a uma falha nas comunicações dos árbitros, e acabara m por vencer. Bukayo Saka marcou aos 35 minutos, numa combinação com Odegaard, mas a equipa de Mikel Arteta sofreu para manter a vantagem, num jogo em que Bamford desperdiçou uma grande penalidade.

O Arsenal passa a liderar a Premier League, com 27 pontos, seguido do Manchester City e Tottenham, ambos com 23, enquanto o Chelsea, que, ontem, venceu fora o Aston Villa, por 2-0, com um bis de Mason Mount, é quarto, com 19 pontos e menos um jogo que o trio da frente. Mais atrás segue o Manchester United, quinto (16 pontos), que empatou sem golos na receção ao Newcastle, num embate em que Cristiano Ronaldo foi titular e não escondeu o desagrado quando foi substituído.