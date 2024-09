Al Nassr, de Ronaldo, e Al Hilal, de Jesus, nas 'meias' da Taça saudita

O Al Nassr, de Luís Castro e Cristiano Ronaldo, apurou-se hoje para as meias-finais da Taça do Rei da Arábia Saudita de futebol, assim como o Al Hilal, de Jorge Jesus, atual detentor do título.