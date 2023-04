Al Nassr, de Cristiano Ronaldo, perde com Al-Hilal na estreia do novo treinador

A figura da partida foi o veterano avançado nigeriano Odion Ighalo, autor dos dois golos, ambos na conversão de penáltis, aos 42 e 62 minutos, o que lhe permitiu isolar-se na lista dos melhores marcadores, com 18 golos.

O croata Dinko Jelicic, que orientava os sub-19, foi escolhido para substituir o francês Rudi Garcia no comando técnico do Al Nassr, mas a estreia ficou marcada pela derrota, com Ronaldo a jogar a totalidade da partida.

A vitória do Al-Hilal impediu o Al Nassr de se colar na liderança ao Al-Itthiad, treinado pelo português Nuno Espírito Santo, e agora principal candidato ao título, que tem menos um jogo do que o seu rival direto.

O A-Itthiad lidera com 56 pontos (23 jogos), seguido do Al Nassr, com 53 (24), do Al Shabab, com 50 (23) e do Al-Hilal, com 49 (25), sendo que o campeonato chegará ao fim à 30ª jornada.

Na lista dos melhores marcadores, Ighalo lidera com 18 golos, seguido do brasileiro Anderson Talisca, colega de Cristiano Ronaldo, e do avançado marroquino Abderrazak Hamdallah, do Al Itthiad, com 16, enquanto o português é sexto, com 11 golos.