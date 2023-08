Al Hilal quer João Félix e só falta o acordo com o Atlético

O Al Hilal quer João Félix e ele já terá aceito a proposta dos sauditas. Segundo o jornal saudita Okaz Sports adiantou este domingo que o avançado português terá informado o seu empresário, Jorge Mendes, da intenção de aceitar ser reforço de Jorge Jesus.

Agora, só falta o clube da Arábia Saudita entender-se com o At. Madrid, que já o riscou do plantel da próxima época. Sem espaço no plantel colchonero, João Félix pode assim estar prestes a assinar pelo Al Hilal.

Quando, no sábado, Jorge Jesus disse esperar por alguém do nível de Ronaldo e Benzema estaria a referir-se ao ex-Benfica.