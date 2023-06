Al Hilal não desiste de Marco Silva e sobe até aos 30 milhões/época

Marco Silva está numa encruzilhada. Valorizar a progressão desportiva e seguir no Fulham da Premier League ou aceitar os milhões da Arábia Saudita? Segundo soube o DN, o Al Hilal não desistiu de contratar o treinador português e subiu a oferta para os trinta milhões de euros por dois anos de contrato.

E se o ex-treinador do Sporting recusou as duas primeiras ofertas em nome desse desejo profissional de continuar a treinar na Premier League, a terceiro oferta fez com que repensasse as prioridades. Afinal não será fácil dizer não a ganhar 60 milhões de euros em dois anos.

Sem treinar qualquer clube desde que deixou o Everton a 5 de dezembro de 2019, chegou a Craven Cottage na temporada 2021-22, comandando a equipa à subida ao primeiro escalão do futebol inglês, alcançando ainda o título de campeão do Championship, antes do décimo lugar na liga inglesa da época que agora terminou.

O técnico português tem contrato até junho de 2024, mas está a negociar a renovação de contrato com o Fulham, por mais três temporadas, segundo soube o DN. Os cottagers querem premiar o bom trabalho do jovem técnico com uma melhoria salarial e o aumento da cláusula de rescisão, que nesta altura é acessível: 6,9 milhões de euros.

"Tenho muitos elogios para o Marco. Muita coisa boa aconteceu desde que ele chegou. Temos um treinador que gosta de estar no Fulham, os jogadores gostam do treinador, o treinador gosta dos jogadores. E para mim, pessoalmente, é o mais divertido que já tive. Tudo se juntou para um momento realmente especial e estou muito otimista quanto ao Marco [ficar]. Ele está muito feliz no Fulham e todos nós estamos muito felizes com ele. Queremos que isso continue, espero que por muito tempo", disse há dias Tony Khan, um dos donos e diretores do clube inglês, em entrevista ao The Athletic.

A pressa em renovar com o português tem a ver com a cobiça recente. Ainda a Premier League 2022-23 não tinha terminado e o Tottenham já rondava o técnico dos cottagers, que agora tem em mãos uma oferta milionária do Al Hilal, emblema saudita que há dias contratou Rúben Neves.

Marco Silva não é o único técnico abordado para se mudar para a Arábia Saudita. Também Luís Castro parece já ter as malas feitas para se mudar do Botafogo para o Al Nassr de Cristiano Ronaldo. Ambos se podem juntar ao campeão Nuno Espírito Santo, que orienta o Al-Ittihad, e a Pedro Emanuel, que treina o Khaleej.