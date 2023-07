Al Hilal, de Jesus, derrotado na Taça dos Campeões árabes

O Al Hilal, de Jorge Jesus e com Rúben Neves a titular, foi derrotado em casa pelo Al Sadd (3-2), de Bruno Pinheiro, na segunda jornada da Taça dos Campeões de futebol dos clubes árabes.

No Grupo B, após o nulo com os líbios do Al Ahly Tripoli na estreia, a formação de Jesus acabou derrotada nos descontos, com o equatoriano Gonzalo Plata, ex-Sporting, a marcar o golo do triunfo do Al Sadd, do Qatar, aos 90+3 minutos.

Antes, com assistência de Rúben Neves, o brasileiro Michael deu vantagem ao Al Hilal, aos 10 minutos, mas Bounedjah, aos 40, e Salman, aos 51, protagonizaram a reviravolta no marcador.

Al Dawsari, aos 68 minutos, de grande penalidade, refez a igualdade, mas Plata acabaria por decidir o encontro para o emblema do Qatar, agora comandado por Bruno Pinheiro.

Após duas rondas, o Al Sadd lidera do grupo, com quatro pontos, enquanto o Al Hilal está em último com apenas um.