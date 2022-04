Águias no caminho da luta pelo título, com os dragões a tentar gerir almofada

Cinco jornadas para o final do campeonato, 15 pontos em disputa e, para já, com o FC Porto na liderança com mais seis pontos do que o Sporting, o segundo classificado. É este o cenário atual da I Liga, com uma curiosidade no calendário: os dois candidatos ao título vão ter de medir forças com o Benfica (está a 15 pontos da liderança), que ainda tenta desesperadamente chegar ao segundo lugar, que dá acesso direto à fase de grupos da Liga dos Campeões da próxima temporada - neste momento está a nove pontos dos leões.

O Sporting será o primeiro a medir forças com o rival de Lisboa, no próximo domingo de Páscoa, em Alvalade. Já o FC Porto desloca-se ao Estádio da Luz só na penúltima jornada da I Liga. Na época passada, os leões venceram o Benfica, mas em 2019-2020 as águias bateram os leões em Alvalade por 2-0. Já o FC Porto, nas últimas duas épocas arrancou um empate (1-1) e uma vitória (2-0) na Luz.

Teoricamente, os dragões têm um calendário um pouco mais complicado que os leões, já que, além da visita à Luz na penúltima jornada, têm uma deslocação a Braga na 31.ª ronda. Trata-se de um campo onde a equipa de Sérgio Conceição não venceu nas últimas quatro deslocações - três empates e uma derrota -, entre jogos do campeonato e da Taça de Portugal.

De resto, o calendário do FC Porto até ao final do campeonato contempla três jogos em casa - Portimonense, Vizela e, na última ronda, o Estoril. Para já, nenhum destes clubes está em zona de descida, fator que por vezes torna mais complicada a missão.

Tal como o FC Porto, o Sporting também vai disputar três jogos em casa. Além da receção ao Benfica já no domingo, defronta ainda em Alvalade o Gil Vicente e o Santa Clara na última jornada. Os leões têm por isso duas deslocações. A primeira ao Bessa, para medir forças com o Boavista, um campo onde venceram na época passada (2-0) mas empataram há dois anos (1-1). E depois ao Algarve, para defrontarem o Portimonense, onde ganharam sempre nas três últimas vezes que lá jogaram.

Uma nota importante. Desde que a vitória vale três pontos, regra introduzida em 1995-1996, nunca uma equipa com seis pontos de vantagem, a cinco jornadas do fim do campeonato, deixou escapar o título. Ou seja, para ser campeão o Sporting terá de fazer algo que nunca foi feito. Na história recente houve, de facto, grandes recuperações, casos das épocas de 2018/2019 e 2019/2020, mas as reviravoltas na classificação começaram bem mais cedo.

FC PORTO

Portimonense (C)

Sp. Braga (F)

Vizela (C)

Benfica (F)

Estoril (C)

SPORTING

Benfica (C)

Boavista (F)

Gil Vicente (C)

Portimonense (F)

Santa Clara (C)

