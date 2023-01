Águias e leões separados por 89 milhões de euros

O plantel do Benfica vale mais 89 milhões de euros do que o do Sporting, de acordo com a avaliação do site transfermarkt, especializado no mercado de jogadores de futebol. Um valor que aumentou nos últimos dias com as contratações dos dois jovens nórdicos, Tengstedt e Schjeldrup.

Os futebolistas que compõem o plantel benfiquista estão avaliados em 330,7 milhões de euros; os do Sporting valem 241,7.

O craque mais valioso das duas equipas é Enzo Fernández, que recentemente se sagrou campeão do Mundo pela Argentina e foi considerado o melhor jovem jogador da competição que se realizou no Qatar - o médio benfiquista está avaliado em 55 milhões de euros. Do lado leonino, o jogador com maior valor de mercado é Pedro Gonçalves - 30 milhões.

Na lista dos mais valiosos do Benfica seguem-se o avançado Gonçalo Ramos (30M) e o extremo Rafa Silva (23M). No plantel treinado por Rúben Amorim, o top 3 fica fica completo com Marcus Edwards e Pedro Porro, ambos avaliados em 25 milhões de euros.

Refira-se que Enzo Fernández é o jogador com maior valor de mercado da Liga portuguesa, à frente do guarda-redes portista Diogo Costa (35M).

O setor mais valioso da equipa de Roger Schmidt é o ataque - 112,2 milhões. Segue-se o meio-campo (103,5M) e a defesa (103,5M). Já os três guarda-redes juntos valem 20 milhões.

No Sporting, a maior fatia está também nos homens mais avançados (114,8M), logo seguidos da defesa (85,8), da linha média (38M) e dos guarda-redes (3M).

Na equipa benfiquista destaque ainda para os valores de mercado atribuídos ao brasileiro David Neres (22M) e ao espanhol Grimaldo (20M). Este último, recorde-se, está em final de contrato com o clube da Luz.

Nos leões, entre os mais valiosos constam ainda os nomes do jovem central Gonçalo Inácio (23M) e de Francisco Trincão (20M).

Entre os habituais titulares, o guarda-redes espanhol Adán é o menos valioso, apenas dois milhões de euros, um valor que se justifica não só pela posição específica, mas sobretudo pela idade avançada - tem 35 anos. No Benfica, o caso mais flagrante é o do central Nicolas Otamendi, que, apesar de recentemente se ter sagrado campeão do Mundo pela Argentina, está avaliado em apenas três milhões de euros. Um valor que tem explicação na idade avançada do defesa, que vai a caminho dos 35 anos.

Benfica lidera histórico com mais 25 triunfos

O Benfica lidera com uma vantagem de 25 triunfos o histórico do dérbi com o Sporting, que tem marcado para hoje, na Luz, o seu 315.º capítulo, iniciado em 1907. Em 314 encontros, as águias somam 137 vitórias, contra 112 dos leões, liderando também no que respeita aos golos marcados, com mais 52 (531 contra 479), isto num duelo que regista ainda 65 igualdades.

Na época passada, o Sporting chegou a encurtar a diferença de 26 para 24 triunfos, ao vencer os dois primeiros encontros, por 3-1 na Luz, para o campeonato, e por 2-1, com reviravolta, em Leiria, na final da Taça da Liga.

A última palavra, em 2021/22, pertenceu, porém, ao Benfica, que em 17 de abril acabou praticamente com as hipóteses do Sporting de lutar pelo título com o FC Porto - ficou a nove pontos -, ao vencer em Alvalade por 2-0.

Assim, o Benfica voltou a ter 25 triunfos de vantagem, entre jogos da I Liga, Taça de Portugal, Taça da Liga, Supertaça, Campeonato de Portugal e também do Regional de Lisboa, e mais 52 golos, sendo que, neste campo, o rei é Peyroteo, com 48, contra 27 de Eusébio.

No que respeita apenas à I Liga, o Benfica tem uma vantagem ainda maior, com mais 33 triunfos (82 contra 49), sendo que lidera também na Taça da Liga (dois contra um). Em relação às outras competições, os leões comandam na Taça de Portugal (19-16) e na Supertaça (3-2), e também fecharam em vantagem o Campeonato de Portugal (3-2) e o Regional de Lisboa (37-33).