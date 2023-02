Advogado de Mayorga vai ter de pagar mais de 300 mil euros a Ronaldo

O advogado de Kathryn Mayorga foi condenado a pagar uma indemnização de mais de 300 mil euros a Cristiano Ronaldo, na sequência do caso em que o jogador foi acusado de violação, um processo judicial que acabou por ser arquivado no ano passado.

O valor da indemnização - 334.637 dólares (cerca de 312 mil euros) - refere-se aos honorários que o jogador do Al Nassr teve de pagar à equipa de advogados para se defender do processo judicial, de acordo com a CNN International.

A antiga manequim acusou o futebolista de a ter violado num quarto de hotel em Las Vegas, em 2019, mas Cristiano Ronaldo negou as acusações, referindo que a relação sexual foi consensual. O processo judicial foi arquivado em junho do ano passado.

Recorde-se que o juiz federal do Estado de Nevada deu razão aos advogados de Cristiano Ronaldo e pediu o arquivamento da queixa de Kathryn Mayorga. Numa recomendação ao juiz responsável pelo caso, o magistrado Daniel Albregts culpou Leslie Mark Stovall, advogado de Mayorga, de basear de forma inadequada o processo por danos civis em documentos confidenciais roubados que mostravam comunicações entre Ronaldo e os seus advogados.

"Rejeitar o caso de Mayorga pela conduta inadequada do seu advogado é uma consequência difícil", indicou, na altura, o magistrado no seu relatório de 23 páginas dirigido à juíza Jennifer Dorsey.

A mesma juíza condenou agora Stovall ao pagamento de mais de 300 mil euros ao jogador português pelo uso indevido de documentos confidenciais roubados e por ter agido de "má-fé" na defesa de Mayorga.

De acordo com a CNN, o valor da indemnização estipulado é inferior ao exigido pelos representantes de Ronaldo. A juíza considerou que o jogador português e os seus advogados arrastaram o caso por mais tempo do que o necessário, acrescenta ainda a estação de televisão norte-americana.

Em 2010, Kathryn Mayorga terá assinado um contrato de confidencialidade com Cristiano Ronaldo, no qual a norte-americana comprometia-se a remeter-se ao silêncio sobre uma alegada violação do jogador num hotel em Las Vegas, em 2009. Em troca teria recebido cerca de 322 mil euros.

O acordo foi, no entanto, revelado, em 2018 pelo jornal alemão Der Spiegel, com base em documentos obtidos pelo site Football Leaks. Mayorga interpôs depois uma ação civil contra o jogador, na qual exigia uma indemnização de cerca de 64 milhões de euros, pela "dor e sofrimento" que alegou ter sofrido.