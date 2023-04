Advogada saudita pede deportação de Ronaldo após gesto polémico

Um elevado números de sauditas está esta quarta-feira a apelar nas redes sociais à deportação de Cristiano Ronaldo do país, depois de o internacional português ter feito um gesto polémico no final do jogo desta terça-feira entre o Al Nassr e o Al Hilal, ao agarrar nos órgãos genitais enquanto ouvia cânticos dos adeptos que entoavam o nome de Lionel Messi.

A advogada Nouf bin Ahmed disse mesmo no Twitter que vai apresentar queixa ao Ministério Público saudita contra CR7, que é acusado de cometer "um crime de atentado ao pudor".

"É considerado crime de desonra pública, sendo um dos crimes que implica prisão e deportação se for cometido por um estrangeiro", afirmou a advogada especialista em Direito Internacional.

يرددون ميسي ويسوي قدامهم هالحركة؟



ننتظر لجنة الانضباط واتحدى لو سوتله شيء pic.twitter.com/NjbcaKYIkd - تارقو (@wtrx5) April 18, 2023

O gesto de Ronaldo foi alvo de comentários no programa desportivo mais popular na Arábia Saudita, Action ya Dawri. Segundo fontes do Al Nassr consultadas pelo comentador Mohamed al Anzi, o internacional português de 38 anos fez este gesto porque "sofreu uma pancada durante o jogo" naquela zona do corpo.

Outros comentadores foram mais duros com o avançado, nomeadamente Ozman Abu Bakr, que descreveu a ação como "um gesto imoral e rude contra os espetadores" e indicou que a Federação Saudita de Futebol da Arábia Saudita deveria terminar o contrato de Ronaldo.