Adeptos ingleses e galeses envolvem-se em confrontos em Tenerife (com vídeo)

O jogo acontece só na próxima terça-feira, mas os adeptos de Inglaterra e do País de Gales já se envolveram em confrontos físicos. Tudo aconteceu nas ruas de Tenerife, em Espanha, na noite de sexta-feira.

Os vídeos divulgados nas redes sociais e reproduzidos por media espanhóis mostram cadeiras a voar e várias altercações físicas entre as pessoas.

Na noite de sexta-feira, Inglaterra empatou com os Estados Unidos a zero; o País de Gales, por sua vez, perdeu no primeiro jogo do dia, frente ao Irão por 2-0. Com isto, o encontro entre ambas as equipas é decisivo para a passagem aos oitavos-de-final.

