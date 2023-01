Adepto pontapeia guarda-redes do Arsenal após vitória em casa do Tottenham

Um adepto do Tottenham pontapeou este sábado o guarda-redes do Arsenal Aaron Ramsdale, uma das figuras do dérbi londrino disputado em casa dos spurs, que os líderes da Liga inglesa de futebol venceram por 2-0.

Ramsdale, que protagonizou várias defesas importantes, envolveu-se numa altercação com o avançado brasileiro Richarlison, já depois do apito final, e quando ia buscar uma garrafa de água atrás da baliza foi pontapeado por um adepto que subiu a um painel publicitário.

Absolutely disgusting how Aaron Ramsdale is treated in this video. @FA Protect your players. pic.twitter.com/9K9HDway55 - george (@StokeyyG2) January 15, 2023

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Apesar da pronta intervenção do segurança, que impediu um escalar de violência, o adepto em questão conseguiu acertar no guardião, em torno de quem se gerou depois um aglomerado de jogadores em discussões e confrontos.

O Arsenal ganhou este sábado por 2-0, na 20.ª jornada da Liga inglesa, solidificando a liderança do campeonato, com oito pontos de vantagem para o Manchester City, atual campeão e segundo classificado, enquanto o Tottenham é quinto.