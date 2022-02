Adepto do Palmeiras morre baleado perto do estádio em São Paulo

Adepto do Palmeiras é retirado das imediações do estádio, em São Paulo.

Um adepto do Palmeiras morreu este sábado baleado perto do estádio do clube, em São Paulo, no meio da confusão entre apoiantes da equipa treinada pelo português Abel Ferreira.

Segundo a AFP, os adeptos entraram também em confronto com a polícia, após a derrota do 'Verdão' por 2 a 1 contra o Chelsea na final do Mundial de Clubes da FIFA, em Abu Dhabi.

Uma fonte dos bombeiros informou que durante o conflito um homem foi baleado e deu entrada em um hospital em estado grave. A Polícia Militar confirmou depois que o adepto não resistiu aos ferimentos. O suposto atirador foi preso, segundo os media brasileiros.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Um outro adepto da equipa foi preso ao tentar atropelar agentes que estavam numa mota, segundo o site G1.

Milhares de adeptos aglomeraram-se em volta do estádio do Palmeiras para assistir à distância ao jogo que foi disputado na capital dos Emirados Árabes Unidos, na esperança de que o clube brasileiro conquistasse o seu primeiro título no Mundial de Clubes, torneio que os representantes europeus vencem desde 2013.

O clima festivo e o nervosismo devido ao resultado do jogo definido nos minutos finais do prolongamento deram lugar à confusão assim que a partida terminou, com o Chelsea a vencer com um penálti do alemão Kai Havertz aos 117 minutos.

Entre a multidão, que incluía famílias e crianças, começaram a ser lançadas pedras e houve correria nas ruas em torno do Allianz Parque, o estádio do Palmeiras, na zona oeste da capital paulista.

A polícia montada e outros agentes dispersaram os presentes "com bombas de choque e balas de borracha", no meio de uma chuva de objetos e pedras, informou o site de notícias G1.

Os confrontos duraram meia hora e em seguida a rua em frente à sede do Palmeiras foi cercada.