Adepto do AEK de Atenas morre esfaqueado em confronto de claques

Um adepto do clube de futebol grego AEK Atenas morreu, na segunda-feira, ao ser esfaqueado em confrontos com apoiantes do Dínamo Zagreb, da Croácia, disse esta terça-feira a polícia grega.

Na véspera da primeira mão de um jogo de qualificação para a Liga dos Campeões, que se realiza hoje no estádio do clube grego, nos arredores de Atenas, registaram-se violentos confrontos entre claques, que causaram pelo menos seis feridos.

08.08.2023, Street fight, AEK Athens (from left) vs BBB (Dinamo Zagreb, right ) https://t.co/Fjy3xrlEmQ pic.twitter.com/TINYrMUYDP - Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) August 7, 2023

A vítima mortal tinha 22 anos e ainda foi transportada para um hospital de Atenas, mas não resistiu aos ferimentos, indicou a polícia grega.