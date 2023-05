Adepto cai de bancada no jogo V. Guimarães - Vizela

Um adepto caiu esta tarde da bancada do estádio do V. Guimarães, da zona onde normalmente está a claque do clube da casa, de uma altura de cerca de 10 metros.

O jogo ia no minuto 28 quando o incidente aconteceu e o árbitro de imediato parou o encontro. As equipas médicas das duas equipas prestaram auxílio à vítima, bem como por elementos da Cruz Vermelha, enquanto uma ambulância acorreu também ao local.

Não é conhecido o estado de saúde do adepto, que foi transportado inanimado para o hospital.

O jogo foi reatado aos 40 minutos, com a formação de Guimarães a vencer por 1-0, face ao golo de Mikel Villanueva, aos 17 minutos, e instantes antes de André Silva fazer o 2-0, aos 41.