Guarda-redes Adán renova contrato com o Sporting até 2024

Adán, guarda redes do Sporting.

Adán prolongou a ligação ao Sporting até 2024. O guarda redes espanhol tinha contrato até 2022 e com mais uma época de opção. Agora passa a ser leão até 2024.

Chegou a Alvalade no verão de 2020 e tem sido um dos indiscutíveis de Rúben Amorim. O campeão nacional em 2020-21 já defendeu a baliza leonina em 53 jogos e já conquistou a Taça da Liga e Supertaça, para além do campeonato.

Formado no Real Madrid, Antonio Adán de 34 anos não podia estar mais feliz por continuar em Alvalade. "Era algo que queria que acontecesse. Queria continuar aqui, sou muito feliz no Sporting e a minha família também. Queria que esta relação continuasse por mais tempo. Vamos continuar, para já, por mais dois anos e estou muito feliz por isso", explicou o espanhol ao site do Sporting.