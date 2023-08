Acordo total. Chermiti vai ser jogador do Everton

Youssef Chermiti já chegou a acordo com o Everton, soube o DN. O jovem avançado aceitou jogar na Premier League, no mesmo dia em que o Sporting jogou com os toffees, no Goodison Park, a nova casa do avançado.

Chermiti foi surpreendido pelas notícias de um acordo entre o Sporting e o Everton para a sua transferência para o emblema da Premier League na segunda-feira passada, um dia depois de ter sido apresentado aos sócios como fazendo parte do plantel para a temporada 2023-24

O jogador tinha prolongado em fevereiro a ligação ao Sporting até 2027, ficando com uma cláusula de rescisão de 80 milhões, a mais alta do plantel, a par de Pedro Gonçalves, Trincão e Diomande, mas saiu por um valor muito inferior. Os leões aceitaram vender o passe do avançado por 15 milhões de euros - valor total poderá chegar aos 20 milhões, mediante o cumprimento de alguns objetivos. O Sporting fica ainda com 10 % de uma futura venda.

Chermiti foi lançado na equipa principal dos leões por Rúben Amorim a 15 de janeiro, no dérbi com o Benfica (2-2), quando entrou a 12 minutos do fim do jogo e quase em cima do apito final teve nos pés o golo que poderia ter dado o triunfo aos leões.

Os adeptos lamentaram o falhanço, mas Rúben Amorim garantiu-lhes que Chermiti era o presente e o futuro, ao dizer na altura que não iria ao mercado contratar um avançado se ele renovasse. Renovou e prometeu "continuar a trabalhar sempre com humildade", mas não chegou e já este mercado o clube foi ao mercado contratar um ponta de lança, Gyökeres, que entrou para a história como reforço mais caro da história do clube.

Utilizado em 22 partidas, o jovem marcou apenas três golos e fez ainda duas assistências. Números que podem não refletir todo o potencial do ponta de lança de 1,92 metros, mas que chegaram para os toffees avançarem para a sua contratação.

Filho de um tunisino e de uma cabo-verdiana, nasceu em Santa Maria, nos Açores, em 2004 (18 anos). Tentou o andebol, o basquetebol e a natação até chegar ao futebol. Tinha nove anos quando entrou para o Mariense, passando depois pelo GD São Pedro até chegar à Escola de Pauleta. Foi a representar as cores da escola do antigo avançado açoriano, num torneio em Torres Vedras, que chamou a atenção dos olheiros do Sporting.

Convidado a prestar provas ficou a viver na Academia Cristiano Ronaldo aos 12 anos - tem esse dado em comum com CR7, que deixou a Madeira aos 12 anos para se juntar aos leões.