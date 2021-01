Começou a jogar na Reboleira, no antigo Estrela da Amadora, mas foi no Benfica que concluiu a formação e se estreou como sénior. Mudou-se há menos de seis meses para o Manchester City e tem deliciado o treinador Pep Guardiola. Tem 23 anos e é para muitos o melhor defesa central português da atualidade.

Começando pelo fim. Como está a correr a experiência no Manchester City e na liga inglesa?

Está a ser aquilo que eu esperava. Um patamar superior, onde a qualidade abunda. As equipas, a competitividade e a própria liga como espetáculo... É a beleza do desporto no expoente máximo. Eu era um espectador e agora sou um dos intervenientes. Poder fazer parte desta competição é algo extraordinário.