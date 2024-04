Academia Filipa Cavalleri. A princesinha do judo virou mestre de quase 300 judocas

Dona da primeira medalha mundial do judo português abriu uma academia em Sintra. Habituada a desbravar caminho, luta pela igualdade de género na Comissão Mulheres e Desporto, pela dignidade do atleta no pós-carreira na AAOP e um Desporto limpo na ADoP.