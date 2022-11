Abel após a conquista do título brasileiro: "Os que não gostam vão ter que nos engolir"

Abel Ferreira sagrou-se campeão brasileiro pelo Palmeiras na terça-feira mesmo antes de a sua equipa entrar em campo, beneficiando da derrota do Internacional. Horas mais tarde, o clube de São Paulo recebeu e goleou o Fortaleza num estádio já em festa. Foi no final do jogo que Abel fez as primeiras declarações, por entre elogios aos jogadores e recados aos que o criticaram.

"O sentimento é de muita gratidão e orgulho de tudo o que estes jogadores têm feito. A nossa autoestima é tão grande que temos espaço para aqueles que gostam de nós e para aqueles que não gostam. Mas aqueles que não gostam vão ter que nos engolir de qualquer forma, porque os números estão aí. É inegável o que essa equipa faz. E contra factos não há opiniões que nos façam mal, porque nos nossos corações cabem todos, os que gostam e os que não gostam", disse o técnico português.

Para Abel, foi mesmo "um ano para recordar". "Não andamos atrás de recordes, mas fizemos uma campanha extraordinária na Libertadores, golos marcados, sofridos, uma equipa muito competitiva. É uma equipa que não joga bonito, mas joga bem. É fruto de muito trabalho. Os jogadores ensinaram-me o caminho para ser campeão e todos juntos conseguimos este feito de forma meritória, limpa, categórica. Só quem é de má-fé é que não reconhece a qualidade e a capacidade do elenco", prosseguiu.

O treinador reforçou que o Palmeiras foi campeão com toda a justiça, e lembrou que não foi para o Brasil "para passar férias": "Vim para trabalhar, para juntar-me aos melhores e ganhar com os melhores, foi isso que fizemos. Tenho um sentimento de gratidão e orgulho muito grande de ser treinador deste clube. Disse que este grupo foi montado para fazer história, não sei se existe no Brasil uma equipa que ganhou tanto e este grupo vai sempre procurar mais. É um grande orgulho fazer parte deste grupo."

Na conferência de imprensa, um jornalista questionou o técnico português sobre o facto de o seu primeiro título de campeão ser ao serviço do emblema brasileiro. Abel disse que não foi bem assim. "Tenho de o corrigir, porque a primeira vez que fui campeão como treinador não foi aqui. Foi no Sporting, fui campeão de juniores. Esse sim, foi o meu primeiro campeonato. Sei que alguns de vocês não me conheciam, mas hoje já me conhecem", atirou.

O treinador português Abel Ferreira conduziu o Palmeiras ao seu 11.º título de campeão brasileiro de futebol, igualando a façanha lograda pelo compatriota Jorge Jesus no Flamengo há três anos.

O emblema de São Paulo sagrou-se campeão nacional quatro anos depois e sucede ao Atlético Mineiro, quando regista 74 pontos, contra 64 do Internacional. O terceiro é o Flamengo, que no sábado conquistou a Taça Libertadores.

Abel Ferreira, de 43 anos, conquistou o sexto título ao serviço do Palmeiras, num ano em que já tinha vencido uma Supertaça sul-americana e um campeonato estadual paulista, volvidas duas edições da Taça Libertadores (2020 e 2021) e uma Taça do Brasil (2020).

No comando do 'verdão' há dois anos, o ex-defesa é o terceiro treinador português a ser campeão nacional na América do Sul, ladeando Jorge Jesus, triunfador com o Flamengo (2019), e Renato Paiva, ao serviço dos equatorianos do Independiente del Valle (2021).

Telefonemas de Marcelo e Fernando Gomes

Marcelo Rebelo de Sousa felicitou o treinador português Abel Ferreira pelo título de campeão ao serviço do Palmeiras.

"O Presidente da República felicitou, esta noite por telefone, Abel Ferreira, o treinador português do Palmeiras que acaba de vencer o Brasileirão, o campeonato de futebol do Brasil", refere a Presidência da República em comunicado.

O presidente da Federação Portuguesa de futebol (FPF) também agradeceu ao treinador Abel Ferreira "a honra que, mais uma vez, ofereceu ao futebol português" ao sagrar-se campeão do Brasil pelo Palmeiras.

"Gostaria de felicitar e agradecer ao Abel Ferreira a honra que, mais uma vez, ofereceu ao futebol português, ao sagrar-se, ao serviço da Sociedade Esportiva Palmeiras, campeão do Brasil. Conquistar o troféu máximo num país que já ganhou cinco títulos mundiais diz bem da sua capacidade de se diferenciar, da sua entrega ao futebol e da sua excelência profissional", pode ler-se na mensagem transmitida por Fernando Gomes e que foi publicada no 'site' da FPF.

No mesmo texto, Fernando Gomes considera que Abel Ferreira "ao prestigiar-se a si mesmo, e a todos os técnicos portugueses que com ele trabalham, prestigia indelevelmente a profissão de treinador, o futebol português e o seu país".

"Pelos seus feitos, pela sua competência e pela sua própria personalidade - íntegra, apaixonada e frontal - envio-lhe, em meu nome pessoal e da FPF, o meu caloroso obrigado!", escreveu ainda Fernando Gomes, que teve também a oportunidade de dar os parabéns de viva voz a Abel Ferreira num telefonema que lhe fez para o Brasil.